Рост ВВП в 2020 году будет около 1,5%, заявил Кудрин

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Рост ВВП России в 2020 году будет ниже официального прогноза Минэкономразвития в 1,7% - около 1,5% или даже меньше, ожидает глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.
"В 2020 году, я думаю, темпы роста опять будут чуть-чуть ниже, чем взято правительством - около 1,5% или даже меньше. На 2020 год правительство снизило прогноз до 1,7%, хотя первоначально раньше предполагалось, что будет 2%. То есть, темпы пока сохраняются низкими", - сказал Кудрин в интервью РИА Новости.
Он отметил, что по итогам 2019 года рост ВВП будет не больше 1% или около того. "Возможно, он все-таки выйдет на 1,2% или 1,3% (официальный прогноз Минэкономразвития - ред.), как планировало правительство, но это будет существенное сокращение темпов роста по сравнению с 2018 годом, когда было 2,5%", - добавил Кудрин.
По его словам, российская экономика испытывает ряд вызовов, которые снижают темпы ее роста, среди которых демографические проблемы и низкая производительность труда.
Добиваться больших объемов производства при сокращении численности населения возможно за счет роста производительности труда. "И это тоже проблема - будет ли производительность такой высокой?", - говорит глава Счетной палаты.
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