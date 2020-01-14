Рост ВВП в 2020 году будет около 1,5%, заявил Кудрин

"В 2020 году, я думаю, темпы роста опять будут чуть-чуть ниже, чем взято правительством - около 1,5% или даже меньше. На 2020 год правительство снизило прогноз до 1,7%, хотя первоначально раньше предполагалось, что будет 2%. То есть, темпы пока сохраняются низкими", - сказал Кудрин в интервью РИА Новости.