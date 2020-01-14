В брауншвейгской колбасе обнаружили превышение пищевых добавок

Сосиска: сосать, кусать, есть. Как колбаски завоевали Россию Сегодня день рождения отмечают сосиски. Именно в этот день в 1805 году немецкий мясник представил свое изобретение в Вене. Сосиски уже давно стали неотъемлемой частью немецкой да и австрийской кухни, но обе страны нет-нет да и поспорят, чье же это изобретение.