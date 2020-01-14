В брауншвейгской колбасе обнаружили превышение пищевых добавок

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Роскачество выявило по итогам проверки "Брауншвейгской" сырокопчёной колбасы превышение содержания пищевых добавок Е251 и Е252 (нитраты калия и натрия) в пяти торговых марках этого продукта, при этом в двух случаях - превышение максимально допустимого уровня, сообщается в пресс-релизе организации.
"По результатам испытаний в "Брауншвейгской" пяти торговых марок обнаружены нитраты калия и натрия. Причем если в трех случаях это следовые количества, то в двух – превышения максимально допустимого уровня", - говорится в сообщении. Эксперты обращают внимание, что, согласно техрегламенту, содержание пищевых добавок "нитрат натрия" (Е252) и "нитрат калия" (Е251) не должно превышать 250 миллиграммов на килограмм, но в двух случаях их содержание было превышено в 1,16 раза и 1,85 раза.
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Колбасу проверяли и на наличие "чужеродных" ДНК: в продуктах трех торговых марок обнаружены ДНК лошади, в 24 торговых марках - ДНК курицы. Между тем, в большинстве случаев это следовые количества, отмечают в Роскачестве. Кроме того, вопросы вызвали и органолептические показатели колбас: оценку выше 4,5 балла получила продукция лишь трех торговых марок.
Недовес был обнаружен у двух производителей, фактическое количество белка расходилось с маркировкой в трех случаях из 29, а в двух из этих трех случаев - и количество жира. "Сырокопченые колбасы, как правило, высококалорийные продукты, и тем, кто считает калории и количество белков, жиров и углеводов, их надо потреблять очень ограниченно и не каждый день", - напоминают эксперты.
Роскачество проверило 29 торговых марок, произведенных в 15 регионах РФ, по 76 показателям качества и безопасности. Стоимость образцов, участвовавших в исследовании, составила от 745,7 до 1762 рублей за килограмм. Исследование показало, что большая часть продукции на рынке является качественной и безопасной, отмечается в сообщении.
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