Кудрин оценил объем неисполненных расходов бюджета за 2019 год

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Счетная палата оценила объем неисполненных расходов бюджета РФ по итогам 2019 года в 1,115 триллиона рублей, рассказал в интервью РИА Новости глава контрольного ведомства Алексей Кудрин

"По последним данным, расходы бюджета не исполнены на 1 триллион 115 миллиардов рублей. Я вижу в таком неисполнении расходов большую макроэкономическую проблему. И коллеги из Минфина ее видят", - сказал Кудрин.

Счетная палата и ранее предупреждала, что около триллиона рублей расходов бюджета за 2019 год может быть не исполнена. В Федеральном казначействе тогда объяснили это отказом от авансовых платежей при исполнении госконтрактов. Минфин РФ заявлял, что неизрасходованные средства будут перенесены на следующий год и потрачены целевым образом.

"Под эти деньги были распланированы мероприятия и проекты, и субсидии предприятиям, которые они не получили. К концу года накопился "навес" этих денег больше, чем в прошлом году: за последние три недели декабря 4 триллиона рублей надо было потратить. И это необычайно большая цифра", - заметил Кудрин.

По его словам, власти в конце прошлого года принимали специальные меры, чтобы больше денег отдать из бюджета, но все равно не смогли решить проблему огромных остатков.