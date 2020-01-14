Кудрин оценил объем неисполненных расходов бюджета за 2019 год

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Счетная палата оценила объем неисполненных расходов бюджета РФ по итогам 2019 года в 1,115 триллиона рублей, рассказал в интервью РИА Новости глава контрольного ведомства Алексей Кудрин.
"По последним данным, расходы бюджета не исполнены на 1 триллион 115 миллиардов рублей. Я вижу в таком неисполнении расходов большую макроэкономическую проблему. И коллеги из Минфина ее видят", - сказал Кудрин.
Счетная палата и ранее предупреждала, что около триллиона рублей расходов бюджета за 2019 год может быть не исполнена. В Федеральном казначействе тогда объяснили это отказом от авансовых платежей при исполнении госконтрактов. Минфин РФ заявлял, что неизрасходованные средства будут перенесены на следующий год и потрачены целевым образом.
"Под эти деньги были распланированы мероприятия и проекты, и субсидии предприятиям, которые они не получили. К концу года накопился "навес" этих денег больше, чем в прошлом году: за последние три недели декабря 4 триллиона рублей надо было потратить. И это необычайно большая цифра", - заметил Кудрин.
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По его словам, власти в конце прошлого года принимали специальные меры, чтобы больше денег отдать из бюджета, но все равно не смогли решить проблему огромных остатков.
"Мы проанализируем сложившуюся ситуацию по годам, мы себе поставили это в план проверок, и представим выводы в отчете об исполнении бюджета за 2019 год", - пообещал Кудрин.
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