Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-14T08:22+0300
https://ria.ru/20200114/1563387112.html
В Бурятии начали проверку после лихачества свадебного кортежа
https://cdn24.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:159:1611:1065_1036x0_80_0_0_5b7a62c21a388ab190266888cccc1d84.jpg
РИА Новости

В Бурятии начали проверку после лихачества свадебного кортежа

08:22 14.01.2020
641
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
КРАСНОЯРСК, 14 янв - РИА Новости. Полицейские проводят проверку после лихачества свадебного кортежа в Улан-Удэ, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Бурятии.
Ранее в Сети было размещено видео с движущимся по улице свадебным кортежем. Один из автомобилей совершает так называемый "полицейский разворот" и едет задом. В подписи к видео уточняется, что таким образом кортеж перекрыл оживленную улицу в Улан-Удэ.
"По факту видео с нарушением ПДД водителями автомашин из свадебного кортежа сотрудниками ГИБДД проводится проверка. При изучении камер видеонаблюдения установлено, что нарушения произошли 8 января", - сказал собеседник агентства.
В ведомстве уточнили, что благодаря камерам наблюдения установлены государственные регистрационные знаки автомашин ВАЗ-2107 и Toyota Fielder и собственники транспортных средств, в ближайшее время нарушители будут приглашены в ГИБДД для дачи объяснений и составления административного материала.
Традиционная чеченская свадьба в Грозном
28 октября 2019, 17:21
В Чечне хотят ограничить число машин в свадебных кортежах
911000
Обсудить 0
Улан-УдэПроисшествия
Рекомендуем
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Приморье ищут двух пропавших подростков
Врачи детской больницы скорой помощи в Томске спасли ребенка, проглотившего 31 магнитный шарик
Томские врачи спасли ребенка, проглотившего 31 магнитный шарик
Полицейский автомобиль
Пропавшую под Екатеринбургом школьницу нашли в машине с мужчиной
Статуя Фемиды в суде
В ЯНАО будут судить пенсионера за совращение несовершеннолетней
Полицейский
Полиция выяснит обстоятельства стрельбы в пригороде Петербурга
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Кудрин оценил объем неисполненных расходов бюджета за 2019 год
Японский миллиардер Юсаку Мэзава
Девушек жалко. Объявлен самый страшный конкурс на самый дорогой приз
Охотник в зимнем лесу
В Красноярском крае охотник застрелил товарища, приняв его за зверя
Автомобили скорой помощи
В Петербурге проверят заявление об избиении пенсионера в машине скорой
Сотрудник полиции
В Татарстане три человека погибли при столкновении легковушек
Сырокопченая колбаса
В брауншвейгской колбасе обнаружили превышение пищевых добавок
Вертолет Ми-26
Экстренно севший под Красноярском Ми-26 продолжил полет в Новосибирск
Председатель Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж
Саррадж покинул Россию после подписания соглашения о прекращении огня
Зелёный снег в Челябинске
Жителей Челябинска испугал зеленый снег
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Кудрин оценил ущерб от коррупции в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:21Клим Шипенко раскрыл секрет коммерческого успеха комедии "Холоп"
15:21Росавиация продолжает мониторинг ситуации в Иране
15:20Адвокат призвал сократить сроки ознакомления с материалами дела в СИЗО
15:20В Косово задержали двух россиян
15:20АТОР советует туристам на Филиппинах следить за новостями авиакомпаний
15:12Берлин, Париж и Лондон запустили механизм разрешения споров по СВПД
15:12Пучдемон не исключил, что приедет в Испанию в феврале
15:11Жительницу Бурятии осудили за избиение внучек в воспитательных целях
15:11СК завел дело на жителя Алтая, выстрелившего в дочь из ружья
15:09Минобороны: Хафтар взял двое суток для обсуждения итогового заявления
15:09Ученые определили четыре основных типа старения
15:08Вице-спикер рассказал о планах Совета Федерации на весеннюю сессию
15:08Матвиенко отметила взаимодействие Счетной палаты и Совета Федерации
15:05В ДНР опасаются увеличения количества диверсионных вылазок силовиков
15:05Минобороны назвало главный итог переговоров по Ливии в Москве
15:01Участники переговоров подтвердили приверженность суверенитету Ливии
15:01Минтранс не отказался от идеи изменить правила авиаперевозки животных
15:01Росавиация прокомментировала меры безопасности для полетов над Ираном
14:59В Белоруссии рассказали об "альтернативных" вариантах поставок нефти
14:56На Украине 16 поездов отстали от графика из-за пожара в электричке
Лента новостейМолния