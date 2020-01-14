В Бурятии начали проверку после лихачества свадебного кортежа

КРАСНОЯРСК, 14 янв - РИА Новости. Полицейские проводят проверку после лихачества свадебного кортежа в Полицейские проводят проверку после лихачества свадебного кортежа в Улан-Удэ , сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Бурятии.

Ранее в Сети было размещено видео с движущимся по улице свадебным кортежем. Один из автомобилей совершает так называемый "полицейский разворот" и едет задом. В подписи к видео уточняется, что таким образом кортеж перекрыл оживленную улицу в Улан-Удэ.

"По факту видео с нарушением ПДД водителями автомашин из свадебного кортежа сотрудниками ГИБДД проводится проверка. При изучении камер видеонаблюдения установлено, что нарушения произошли 8 января", - сказал собеседник агентства.