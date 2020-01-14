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Кудрин оценил ущерб от коррупции в России
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РИА Новости

Кудрин оценил ущерб от коррупции в России

08:05 14.01.2020 (обновлено: 10:08 14.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГлава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Масштаб коррупции в России пока не снижается, ее объемы измеряются триллионами рублей, а для борьбы с ней Счетной палате нужны дополнительные полномочия, заявил глава контрольного органа Алексей Кудрин в интервью РИА Новости в преддверии 25-летия ведомства.
"Я ориентируюсь на общие исследования: они показывают, что коррупция пока не снижается", - сказал он.
"Я думаю, что этот ущерб (от коррупции - Прим. ред.) может измеряться триллионами рублей", - добавил Кудрин.
При этом, по его словам, Счетная палата, выявляя финансовые нарушения, сейчас может только направлять свои материалы в правоохранительные органы, которые дальше сами выясняют, можно ли считать эти нарушения коррупционными преступлениями.
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"Определенные точечные нововведения нам бы помогли более эффективно бороться с коррупцией", - заявил Кудрин.
"Нам были бы нужны некоторые полномочия использовать методы, которые позволили бы доказать или опровергнуть коррупцию или хотя бы подготовить более подробные материалы для правоохранительных органов. Эти методы мы сейчас разрабатываем, у нас есть идеи", - пояснил он.
Глава Счетной палаты подчеркнул, что коррупция искажает стимулы в экономике и приводит к потерям темпов экономического роста, а с ними - и в росте доходов населения, инвестиций и так далее.
Читайте полный текст интервью Алексея Кудрина >>
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