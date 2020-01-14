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Во Владивостоке создают туристическую полицию
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РИА Новости

Во Владивостоке создают туристическую полицию

07:52 14.01.2020 (обновлено: 09:59 14.01.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВладивосток
Владивосток
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Владивосток. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 14 янв - РИА Новости. Подразделение туристической полиции создают во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель управления МВД по региону.
По данным ведомства, Приморский край принимает более 73% туристов всего Дальнего Востока России. "Туристический поток продолжает расти, в связи с чем во Владивостоке с 1 февраля 2020 года создается специализированный взвод туристической полиции", - сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что подразделение турполиции намерены создать в составе УМВД, а визуально отличить сотрудников нового взвода можно будет по нарукавной повязке с надписью "туристическая полиция" на русском и английском языках. Представитель УМВД отметил, что туристы смогут обратиться к такому полицейскому с любой просьбой: например, узнать, как пройти в картинную галерею или театр, где в городе самое эффектное место для фотографий.
Собеседник агентства сообщил, что объявлен набор в туристическую полицию. Попасть туда смогут как действующие сотрудники полиции, так и новые в этой сфере люди. Все сотрудники туристической полиции пройдут подготовку, в том числе курсы иностранных языков и обучение правилам общения с туристами.
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ТуризмНовости - ТуризмУМВД РФ по Приморскому краюДальний ВостокВладивостокРоссияПриморский крайОбщество
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