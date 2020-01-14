Во Владивостоке создают туристическую полицию

ВЛАДИВОСТОК, 14 янв - РИА Новости. Подразделение туристической полиции создают во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель управления МВД по региону.
По данным ведомства, Приморский край принимает более 73% туристов всего Дальнего Востока России. "Туристический поток продолжает расти, в связи с чем во Владивостоке с 1 февраля 2020 года создается специализированный взвод туристической полиции", - сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что подразделение турполиции намерены создать в составе УМВД, а визуально отличить сотрудников нового взвода можно будет по нарукавной повязке с надписью "туристическая полиция" на русском и английском языках. Представитель УМВД отметил, что туристы смогут обратиться к такому полицейскому с любой просьбой: например, узнать, как пройти в картинную галерею или театр, где в городе самое эффектное место для фотографий.
Собеседник агентства сообщил, что объявлен набор в туристическую полицию. Попасть туда смогут как действующие сотрудники полиции, так и новые в этой сфере люди. Все сотрудники туристической полиции пройдут подготовку, в том числе курсы иностранных языков и обучение правилам общения с туристами.
19 июня 2019, 03:10В Крыму создали первый взвод туристической полиции