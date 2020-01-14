Во Владивостоке создают туристическую полицию

Он пояснил, что подразделение турполиции намерены создать в составе УМВД, а визуально отличить сотрудников нового взвода можно будет по нарукавной повязке с надписью "туристическая полиция" на русском и английском языках. Представитель УМВД отметил, что туристы смогут обратиться к такому полицейскому с любой просьбой: например, узнать, как пройти в картинную галерею или театр, где в городе самое эффектное место для фотографий.