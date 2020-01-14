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В Париже россияне вышли в финал международного конкурса кондитеров
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РИА Новости

В Париже россияне вышли в финал международного конкурса кондитеров

07:50 14.01.2020
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© Фото : Pixabay / Stefanie Laubscher Торт
Торт
© Фото : Pixabay / Stefanie Laubscher
Торт. Архивное фото
ПАРИЖ, 14 янв - РИА Новости. Российские кондитеры стали третьими в европейском полуфинале международного конкурса кондитерского искусства, который прошёл в Париже, на первом месте - швейцарцы, второе заняли шведы. Все они отправятся на финал в Лион в следующем году.
Во Франции 11-14 января проходит салон Europain, в рамках которого состоялся европейский полуфинал. Президентом международного конкурса Coupe du monde de la Pâtisserie является легендарный французский кондитер Пьер Эрме.
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В европейском полуфинале участвовали команды из четырёх стран - Украины, Швеции, Швейцарии и России. Испытания длились два дня. Каждая команда участников выполнила несколько заданий: приготовление торта-мороженого, шоколадного десерта на тарелке, скульптуры из шоколада и карамели.
"Оценивались вкусовые характеристики, профессионализм, внешний вид, презентация. Это касается торта-мороженого и десерта на тарелке. А в скульптурах оценивается мастерство участников, количество применённых техник. Элементы шоу обязательно должны присутствовать, потому что это конкурс и здесь должны быть инновации, что-то интересное, чтобы всех привлекало", - сказал РИА Новости член жюри от России Константин Романов.
"Сегодня было очень интересно, динамично, напряженно. До последнего держалась интрига, и получилось очень интересное шоу, в котором было много эмоций", - отметил он.
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Швейцарцы, демонстрировавшие кулинарное искусство в понедельник, темой своих работ выбрали авиацию. Российские участники представили объединённую композицию из шоколада и карамели, которая называлась "Джаз лягушек". "Если брать все шоколадные детали (которые использовались в скульптуре - ред.), то это порядка 20-22 килограммов", - отметил РИА Новости член российской команды Андрей Канакин. В общей сложности за время подготовки и четыре репетиции ушло 250-300 килограмм шоколада, добавил он.
Второй российский участник Владислав Панченко, говоря о конкурсе в Париже, подытожил: "Что планировали - то сделали, но выводы тоже надо будет сделать потом". Он признался, что участие в международных конкурсах развивает и дает определенный "статус".
Три победителя полуфинала - Швейцария, Швеция и Россия - теперь поедут на финал конкурса Coupe du monde de la Pâtisserie, который состоится в следующем году во французском Лионе.
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