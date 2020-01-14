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Экстренно севший под Красноярском Ми-26 продолжил полет в Новосибирск
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РИА Новости

Экстренно севший под Красноярском Ми-26 продолжил полет в Новосибирск

07:45 14.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВертолет Ми-26
Вертолет Ми-26
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Вертолет Ми-26. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 14 янв – РИА Новости. Тяжелый транспортный вертолет Ми-26, который совершил экстренную посадку в Красноярском крае из-за проблем с подшипником, продолжил полет в Новосибирск для планового капитального ремонта, сообщил РИА Новости во вторник представитель Новосибирского авиаремонтного завода (НАРЗ).
Ранее представитель экстренных служб региона сообщал РИА Новости, что вертолет экстренно приземлился в Назаровском районе Красноярского края, так как при полете загорелось табло неисправности подшипника. По предварительным данным, никто из находившихся на борту не пострадал.
"Вертолет после устранения неполадок вылетел в Новосибирск. Он прибудет для предусмотренного регламентом капитального ремонта по межремонтному ресурсу", - сказал собеседник агентства, уточнив, что в Новосибирск вертолет прибудет вечером во вторник или утром в среду, в зависимости от погодных условий.
НАРЗ, входящий в холдинг "Вертолеты России", осуществляет техобслуживание, капитальный ремонт и модернизацию всех модификаций гражданских и военных вертолетов типа Ми-8/17 и Ми-26(Т). Завод производит обслуживание и ремонт систем и агрегатов вертолетов в течение всего межремонтного ресурса, а также обеспечивает пользователей запчастями.
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Ми-26НовосибирскКрасноярский крайНазаровский районПроисшествия
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