Экстренно севший под Красноярском Ми-26 продолжил полет в Новосибирск

НОВОСИБИРСК, 14 янв – РИА Новости. Тяжелый транспортный вертолет Тяжелый транспортный вертолет Ми-26 , который совершил экстренную посадку в Красноярском крае из-за проблем с подшипником, продолжил полет в Новосибирск для планового капитального ремонта, сообщил РИА Новости во вторник представитель Новосибирского авиаремонтного завода (НАРЗ).

Ранее представитель экстренных служб региона сообщал РИА Новости, что вертолет экстренно приземлился в Назаровском районе Красноярского края, так как при полете загорелось табло неисправности подшипника. По предварительным данным, никто из находившихся на борту не пострадал.

"Вертолет после устранения неполадок вылетел в Новосибирск. Он прибудет для предусмотренного регламентом капитального ремонта по межремонтному ресурсу", - сказал собеседник агентства, уточнив, что в Новосибирск вертолет прибудет вечером во вторник или утром в среду, в зависимости от погодных условий.