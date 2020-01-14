СМИ: две правые израильские партии пойдут на выборы единым списком

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 янв - РИА Новости. Правые израильские партии "Еврейский дом" и "Оцма Йехудит" договорились идти на Правые израильские партии "Еврейский дом" и "Оцма Йехудит" договорились идти на парламентские выборы в марте единым списком, а "Новые правые" заявили о самостоятельности, сообщает издание Times of Israel

Как отмечает издание, премьер-министр Израиля и лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху в последние недели призывал партии "Новые правые", "Еврейский дом", "Ихуд Леуми" и "Оцма Йехудит" баллотироваться единым списком правых религиозных партий, чтобы "избежать сценария, когда одна или более небольших правых партий не смогут преодолеть электоральный барьер".

В понедельник вечером "Еврейским дом" и "Оцма Йехудит" решили совместно участвовать в выборах. По информации израильских СМИ, переговоры о присоединим к единому списку "Ихуд Леуми" продолжаются. При этом "Новые правые" заявили, что будут выступать самостоятельным списком, и это "единственный шанс правого блока набрать 61 мандат", пишет издание.

Согласно результатам опроса 12-го телеканала, если бы выборы прошли сегодня, оппозиционный блок "Кахоль-Лаван" набрал бы 64 мандата, "Ликуд" - 31, "Новые правые" - 6, единый список правых партий - 5. При этом если бы "Новые правые" объединились с единым списком правых партий, они бы вместе получили 10 мандатов.

В феврале прошлого года Нетаньяху убедил партии "Еврейский дом" и "Оцма Йехудит" ("Еврейская мощь" - ред.) идти на выборы 9 апреля единым списком. Премьер открыто высказывал опасения, что из-за фрагментированности правого лагеря ему и его партии "Ликуд" может не хватить мандатов не только для формирования идеологически однородной коалиции, но и вообще для того, чтобы удержать власть в стране.