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В Южной Корее прокомментировали разделение расходов на оборону с США
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РИА Новости

В Южной Корее прокомментировали разделение расходов на оборону с США

07:25 14.01.2020 (обновлено: 07:29 14.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин . Архивное фото
СЕУЛ, 14 янв – РИА Новости. Разница в позициях США и Южной Кореи касательно разделения расходов на оборону пока велика, но прогресс в переговорах есть, заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе новогодней пресс-конференции.
"В переговорах Южной Кореи и США есть прогресс, но разница в позициях сторон по-прежнему большая. Южная Корея считает, что ее доля (в расходах – ред.) должна быть разумной и справедливой, в рамках нынешнего соглашения. Только так наши граждане смогут согласиться с этим, кроме того, нужно получить одобрение от парламента, для чего необходимо соблюсти эту линию. Так как понимание позиций сторон все более углубляется, а дистанция уменьшается, мы сделаем все возможное, чтобы заключить соглашение в ближайшее время", - заявил президент.
Карта Северной и Южной Кореи
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Южная Корея призвала КНДР соблюдать вежливость ради мира в регионе
Южная Корея и США проведут очередной раунд переговоров о разделе расходов на содержание американского контингента на Корейском полуострове 14-15 января в Вашингтоне. Представитель южнокорейской делегации, бывший заместитель председателя финансового комитета министерства финансов РК Чон Ый Бо, который вылетел во вторник в Вашингтон, также заявил, что стороны пока "не могут прийти к компромиссу".
По поводу отправки войск в Ормузский пролив, Мун Чжэ Ин отметил, что для принятия решения правительство рассматривает множественные факторы, влияющие на ситуацию.
"Что касается отправки войск в Ормузский пролив, самое главное – безопасность наших граждан и фирм в регионе, транспортировка энергии и поставки нефти. Необходимо также учитывать альянс с США, но так как и с Ираном у нас дипломатические отношения, все это нужно оценивать сообща и выработать план действий", - пояснил президент.
Ранее сообщалось, что Республика Корея может в начале 2020 года направить группировку войск для участия в возглавляемой США операции по защите свободы судоходства в Ормузском проливе. Такое решение рассматривается в качестве компромиссной меры вместо резкого увеличения доли Южной Кореи в расходах США на оборону Корейского полуострова.
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин
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Мун Чжэ ИнЮжная КореяСШАВ мире
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