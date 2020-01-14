В Южной Корее прокомментировали разделение расходов на оборону с США

"В переговорах Южной Кореи и США есть прогресс, но разница в позициях сторон по-прежнему большая. Южная Корея считает, что ее доля (в расходах – ред.) должна быть разумной и справедливой, в рамках нынешнего соглашения. Только так наши граждане смогут согласиться с этим, кроме того, нужно получить одобрение от парламента, для чего необходимо соблюсти эту линию. Так как понимание позиций сторон все более углубляется, а дистанция уменьшается, мы сделаем все возможное, чтобы заключить соглашение в ближайшее время", - заявил президент.

Южная Корея и США проведут очередной раунд переговоров о разделе расходов на содержание американского контингента на Корейском полуострове 14-15 января в Вашингтоне. Представитель южнокорейской делегации, бывший заместитель председателя финансового комитета министерства финансов РК Чон Ый Бо, который вылетел во вторник в Вашингтон, также заявил, что стороны пока "не могут прийти к компромиссу".

По поводу отправки войск в Ормузский пролив, Мун Чжэ Ин отметил, что для принятия решения правительство рассматривает множественные факторы, влияющие на ситуацию.

"Что касается отправки войск в Ормузский пролив, самое главное – безопасность наших граждан и фирм в регионе, транспортировка энергии и поставки нефти. Необходимо также учитывать альянс с США, но так как и с Ираном у нас дипломатические отношения, все это нужно оценивать сообща и выработать план действий", - пояснил президент.