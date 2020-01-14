В Кемерово увеличилось число пострадавших при ДТП на мосту

Ранее сообщалось о двух пострадавших. Водитель автомобиля Тоyota, двигаясь со стороны Рудничного района в Ленинский район, не справился с управлением и совершил столкновение с тремя автомобилями в попутном направлении, после чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся еще с тремя автомобилями. Семь машин повреждены.