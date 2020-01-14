В Кемерово увеличилось число пострадавших при ДТП на мосту

КЕМЕРОВО, 14 янв — РИА Новости. Семь автомобилей столкнулись на Терешковском мосту в Кемерово, по уточненным данным, четыре человека обратились за медицинской помощью, сообщили РИА Новости в управлении ГИБДД по Кемеровской области.
Ранее сообщалось о двух пострадавших. Водитель автомобиля Тоyota, двигаясь со стороны Рудничного района в Ленинский район, не справился с управлением и совершил столкновение с тремя автомобилями в попутном направлении, после чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся еще с тремя автомобилями. Семь машин повреждены.
"По уточненным данным, четыре человека пострадали", — сообщил начальник отдела пропаганды управления ГИБДД ГУ МВД по Кемеровской области Андрей Ляльков.
В пресс-службе Центра медицины катастроф по Кемеровской области уточнили, что все четверо в состоянии средней степени тяжести доставлены на обследование в стационар.
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