Роспотребнадзор отмечает низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ

"На второй неделе 2020 года в целом на территории РФ продолжает регистрироваться низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в сравнении с недельными эпидемическими порогами, обусловленный преимущественно циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии (вирусов парагриппа, аденовирусов, РС-вирусов и др.), при этом отмечается увеличение доли вирусов гриппа в общей структуре положительных находок респираторных вирусов", - говорится в сообщении.

Так, по данным оперативного мониторинга Роспотребнадзора, за счет средств федерального бюджета при подготовке к эпидемическому сезону против гриппа привито более 17,9 миллиона детей и 46,3 миллиона взрослых, а за счет других источников финансирования привито более 9,6 миллиона человек, в том числе за счет работодателей – более 5,5 миллиона. В целом в стране привито более 73,95 миллиона человек - это 50,5% от численности населения.