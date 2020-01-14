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Роспотребнадзор отмечает низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ
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РИА Новости

Роспотребнадзор отмечает низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ

07:17 14.01.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛекарственные препараты и градусник для измерения температуры
Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Роспотребнадзор на второй неделе 2020 года регистрирует низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в России в сравнении с недельными эпидемическими порогами, сообщается на сайте ведомства.
"На второй неделе 2020 года в целом на территории РФ продолжает регистрироваться низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в сравнении с недельными эпидемическими порогами, обусловленный преимущественно циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии (вирусов парагриппа, аденовирусов, РС-вирусов и др.), при этом отмечается увеличение доли вирусов гриппа в общей структуре положительных находок респираторных вирусов", - говорится в сообщении.
Так, по данным оперативного мониторинга Роспотребнадзора, за счет средств федерального бюджета при подготовке к эпидемическому сезону против гриппа привито более 17,9 миллиона детей и 46,3 миллиона взрослых, а за счет других источников финансирования привито более 9,6 миллиона человек, в том числе за счет работодателей – более 5,5 миллиона. В целом в стране привито более 73,95 миллиона человек - это 50,5% от численности населения.
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