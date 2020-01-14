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В Омске рассказали о состоянии мальчика, которого ставили на гречку
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РИА Новости

В Омске рассказали о состоянии мальчика, которого ставили на гречку

07:12 14.01.2020 (обновлено: 10:50 14.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЖилой дом в Омске
Жилой дом в Омске
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Жилой дом в Омске. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 14 янв – РИА Новости. Восьмилетий мальчик из Омска, которого отчим в наказание ставил коленями на гречку, успешно проходит реабилитацию в адаптивной школе-интернате №5 и теперь живет с матерью, сообщил РИА Новости во вторник директор интерната Евгений Пузанов.
Как сообщалось, после возбуждения уголовного дела в отношении матери мальчика и ее сожителя по инициативе СК ребенок три месяца, до начала учебного года, находился в социально-реабилитационном центре. После этого органы опеки и попечительства вернули мальчика матери. В середине декабря в минобразования региона сообщали, что по согласию матери ребенка на время решения вопроса о возможном лишении ее родительских прав мальчика поместят в школу-интернат.
"Реабилитация проходит хорошо. Ребенок отдохнул на каникулах и снова приступил к занятиям и в школе и к реабилитационным занятиям с психологом и логопедом. В каникулы он по нашей общей договоренности проживал у матери, с которой мы постоянно связывались. Ребенок посещал все мероприятия – каток, горку", - сказал Пузанов.
Он отметил, что в связи общим хорошим психологическим состоянием ребенка и его хорошими отношениями с матерью, было принято совместное решение о том, что он пока будет жить у нее, а на занятия приходить в интернат.
"Мальчик хорошо идет на контакт, так сказать "оттаял", с удовольствием разговаривает с психологом и после двух недель стал совершенно другим ребенком. Пока да (будет жить с матерью – ред.), это было наше совместное решение", - сказал директор.
По данным СУСК, с апреля по май 2019 года в Омске 35-летний Сергей Казаков якобы в воспитательных целях за малейшие незначительные провинности, например, позднее возвращение домой из школы, не менее шести раз ставил своего пасынка на длительное время, от получаса до девяти часов, коленями на гречневую крупу. Мать мальчика была в курсе, но не вмешивалась в ситуацию, отмечали в управлении.
В СК сообщили, что после очередного такого "воспитания" 11 мая мальчик, не выдержав издевательств, прибежал к соседу по даче и рассказал о случившемся, и тот сообщил в полицию. Фотографии коленей мальчика с "вросшей" в них гречкой вызвали широкий общественный резонанс. Казаков находится под арестом, а мать мальчика - под подпиской о невыезде. Первое судебное заседание состоялось 16 декабря.
Омск
19 декабря 2019, 10:23
Мать ребенка, которого ставили на гречку, хочет сама его воспитывать
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ОмскОбщество
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