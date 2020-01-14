Российский парусник "Паллада" прошел треть пути кругосветного плавания

"Продолжается кругосветная экспедиция УПС "Паллада" по просторам Тихого океана. Пройдена треть пути всего кругосветного плавания — более 9 тысяч морских миль... Парусник приближается к следующему порту захода по маршруту плавания — Вальпараисо", - говорится в сообщении.

Также на фрегате продолжается курсантская спартакиада, раз в 2 дня проходят соревнования. Сборная команда грот-мачты одержала победу в жиме на брусьях, команда фока - в подтягивании на перекладине, а бизань-мачты — в отжимании от палубы. По общим очкам курсанты грота пока впереди. Итоги летней спартакиады, проходящей в январе, будут подведены ко Дню защитника Отечества.