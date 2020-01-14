Российский парусник "Паллада" прошел треть пути кругосветного плавания

ВЛАДИВОСТОК, 14 янв - РИА Новости. Российский парусник "Паллада" в рамках океанского кругосветного плавания "Паруса мира" прошел треть пути, сообщает медиацентр экспедиции.
"Продолжается кругосветная экспедиция УПС "Паллада" по просторам Тихого океана. Пройдена треть пути всего кругосветного плавания — более 9 тысяч морских миль... Парусник приближается к следующему порту захода по маршруту плавания — Вальпараисо", - говорится в сообщении.
Отмечается, что погода стоит солнечная, практически штиль, курсанты заняты судовыми работами, вахтами и учёбой.
Также на фрегате продолжается курсантская спартакиада, раз в 2 дня проходят соревнования. Сборная команда грот-мачты одержала победу в жиме на брусьях, команда фока - в подтягивании на перекладине, а бизань-мачты — в отжимании от палубы. По общим очкам курсанты грота пока впереди. Итоги летней спартакиады, проходящей в январе, будут подведены ко Дню защитника Отечества.
Кругосветная экспедиция парусников Росрыболовства "Седов", "Паллада" и "Крузенштерн", посвященная 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию победы в Великой Отечественной войне, началась 1 ноября прошлого года - фрегат "Паллада" вышел из Владивостока. В декабре рейс из Калининграда начался для "Седова" и "Крузенштерна". Барк "Седов" и фрегат "Паллада" осуществят кругосветные экспедиции, а барк "Крузенштерн" - трансатлантическую.
По пути следования парусники совершат более 40 заходов в порты иностранных государств Северной и Южной Америки, Африки, Европы, Океании. За время плавания трем судам предстоит пройти больше 96 тысяч морских миль.
7 декабря 2019, 13:35Парусники "Седов" и "Крузенштерн" проводили в кругосветное плавание