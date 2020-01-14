Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-14T06:59+0300
https://ria.ru/20200114/1563386087.html
Товарооборот Китая и США по итогам 2019 г снизился на 14,6%
https://cdn25.img.ria.ru/images/102100/61/1021006118_0:31:2000:1156_1036x0_80_0_0_860bc59b53e2fd784dc32a2f1e96ac60.jpg
РИА Новости

Товарооборот Китая и США по итогам 2019 г снизился на 14,6%

06:59 14.01.2020
716
© AP Photo / Ng Han Guan, PoolФлаги США и Китая
Флаги США и Китая
© AP Photo / Ng Han Guan, Pool
Флаги США и Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 14 янв - РИА Новости. Товарооборот США и Китая на фоне затяжной торговой войны между двумя крупнейшими экономиками по итогам 2019 года составил 541,22 миллиарда долларов, что на 14,6% ниже показателя 2018 года, свидетельствуют опубликованные во вторник данные главного таможенного управления КНР.
Согласно данным китайской таможни, экспорт из КНР в США за отчетный период сократился на 12,5%, составив 418,5 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров лишь на 122,7 миллиарда долларов, что на 20,9% меньше, чем в 2018 году.
Подписание документов по результатам российско-китайских переговоров
06:45
Товарооборот между Россией и Китаем в 2019 году вырос на 3,4%
Отдельно в декабре экспорт из КНР в США составил 34,4 миллиарда долларов, импорт из Штатов – 11,2 миллиарда долларов.
Товарооборот между США и КНР по итогам 2018 года вырос на 28,5% - до 633,5 миллиарда долларов. При этом китайский экспорт в США вырос на 11,3% и составил 478,4 миллиарда долларов, а импорт из США в Китай - на 0,7%, до 155,09 миллиарда долларов. Таким образом, торговый дисбаланс в 2018 году вырос до 323,3 миллиарда долларов с 275,8 миллиарда в 2017 году.
Сильнейшее влияние на снижение товарооборота двух стран в последние два года оказывает торговая война, после целого ряда раундов консультаций и переговоров стороны смогли добиться определенных договоренностей. Подписание первой фазы торговой сделки между США и Китаем ожидается уже на этой неделе, для этого в Вашингтон уже прибыл вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Президент США Дональд Трамп заявлял ранее, что Соединенные Штаты сразу приступят к переговорам с Китаем по второй части сделки.
Порт Циндао, Китай
05:54
СМИ раскрыло подробности первой части торговой сделки между США и КНР
1001001
Обсудить 3
КитайСШАВ миреЭкономика
Рекомендуем
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:09Минобороны: Хафтар взял двое суток для обсуждения итогового заявления
15:09Ученые определили четыре основных типа старения
15:08Вице-спикер рассказал о планах Совета Федерации на весеннюю сессию
15:08Матвиенко отметила взаимодействие Счетной палаты и Совета Федерации
15:05В ДНР опасаются увеличения количества диверсионных вылазок силовиков
15:05Минобороны назвало главный итог переговоров по Ливии в Москве
15:01Участники переговоров подтвердили приверженность суверенитету Ливии
15:01Минтранс не отказался от идеи изменить правила авиаперевозки животных
15:01Росавиация прокомментировала меры безопасности для полетов над Ираном
14:59В Белоруссии рассказали об "альтернативных" вариантах поставок нефти
14:56На Украине 16 поездов отстали от графика из-за пожара в электричке
14:55Парламент Египта одобрил продление режима чрезвычайного положения
14:55В Раде предрекли украинцам рабство
14:52Слуцкий не исключил внесения в ПАСЕ резолюции по исторической памяти
14:52Депутат Госдумы поделился мнением о словах президента Эстонии
14:50В Москве организуют около 40 мест для крещенских купаний
14:48Матвиенко отметила авторитет Счетной палаты на международной арене
14:42Жириновский пожаловался на слишком длинный гимн России
14:41В Госдуме оценили идею литовского депутата отмечать день взятия Москвы
14:36Матвиенко пожелала Счетной палате оставаться "всевидящим оком"
Лента новостейМолния