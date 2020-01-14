В Хабаровске авария на ТЭЦ оставила без тепла около 1,7 тысячи домов

ХАБАРОВСК , 14 янв - РИА Новости. Около 1,7 тысячи домов и социальных объектов в Хабаровске в ночь на вторник остались без отопления из-за аварии на ТЭЦ, к утру вторника в часть зданий отопление вернули, сообщает ГУМЧС России по Хабаровскому краю.
Как сообщает МЧС, сообщение об аварии поступило около полуночи.
"В результате порыва на коллекторе подающей магистрали на территории ТЭЦ-1 произошло отключение теплоснабжения. Данная станция обеспечивает подачу теплоносителя в несколько районов города. По предварительным данным, под отключение попало более 1700 многоквартирных домов. Аварийными бригадами была организована работа по переподключению потребителей. Теплоноситель не сливался", - говорится в сообщении.
Отмечается, что утром во вторник на ТЭЦ-1 продолжаются ремонтные работы. В настоящий момент ведется подача теплоносителя по системе, повышается давление.
Как сообщает мэр Хабаровска Сергей Кравчук на своей странице в Instagram, сейчас без тепла остаются 80 домов.
"В ближайшие часы и в них батареи станут горячими", - добавляет Кравчук.
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