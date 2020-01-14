В Хабаровске авария на ТЭЦ оставила без тепла около 1,7 тысячи домов

"В результате порыва на коллекторе подающей магистрали на территории ТЭЦ-1 произошло отключение теплоснабжения. Данная станция обеспечивает подачу теплоносителя в несколько районов города. По предварительным данным, под отключение попало более 1700 многоквартирных домов. Аварийными бригадами была организована работа по переподключению потребителей. Теплоноситель не сливался", - говорится в сообщении.