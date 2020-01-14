В Приморье сотрудников розыска обвиняют в избиении задержанного

"Следственными органами СК РФ по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении оперуполномоченных отделения по борьбе с преступными посягательствами на автотранспорте отдела уголовного розыска отдела МВД РФ по городу Артему. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. п. "а, б" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 9 августа 2018 года обвиняемые в служебном кабинете руками и ногами били задержанного по подозрению в угоне автомобиля, также они без оснований применили спецсредства. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.