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В Приморье сотрудников розыска обвиняют в избиении задержанного
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РИА Новости

В Приморье сотрудников розыска обвиняют в избиении задержанного

06:49 14.01.2020
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© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 14 янв - РИА Новости. Сотрудники уголовного розыска в Артеме Приморского края предстанут перед судом по обвинению в избиении задержанного по подозрению в угоне автомобиля, сообщает региональное СУСК РФ.
"Следственными органами СК РФ по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении оперуполномоченных отделения по борьбе с преступными посягательствами на автотранспорте отдела уголовного розыска отдела МВД РФ по городу Артему. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. п. "а, б" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, 9 августа 2018 года обвиняемые в служебном кабинете руками и ногами били задержанного по подозрению в угоне автомобиля, также они без оснований применили спецсредства. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
"По результатам судебного разбирательства будет рассмотрен вопрос о дальнейшем прохождении службы сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Артему", - сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
Если вина полицейских будет признана, они понесут наказание, а их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, добавили в ведомстве.
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СУ СК РФ по Приморскому краюМВД РФАртемРоссияПриморский крайПроисшествия
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