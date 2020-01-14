Товарооборот между Россией и Китаем в 2019 году вырос на 3,4%

Китайский экспорт в Россию в 2019 году вырос в годовом соотношении на 3,6% и составил 49,7 миллиарда долларов, при этом поставки из России в КНР выросли на 3,2% - до 61,05 миллиарда долларов.

Отдельно в декабре Китай закупил у РФ товаров на 5,53 миллиарда долларов, при этом экспортировал в Россию на 4,88 миллиарда долларов.

По итогам 2018 года товарооборот России и Китая впервые в истории превысил установленную лидерами двух стран целевую планку в 100 миллиардов долларов. По данным ФТС РФ, оборот внешней торговли между Россией и Китаем в 2018 году составил 108,284 миллиарда долларов, показав рост на 24,5%. Экспорт из России в Китай составил 56,066 миллиарда долларов (рост на 44,1%), импорт в РФ из Китая - 52,218 миллиарда долларов (рост на 8,7%). Доля Китая в общем обороте внешней торговли РФ за отчетный период выросла до 15,7% с 14,9%.