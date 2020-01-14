В США обвинение требует приговорить экс-конгрессмена к пяти годам

ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Обвинение требует приговорить бывшего конгрессмена Обвинение требует приговорить бывшего конгрессмена США Кристофера Коллинза почти к пяти годам тюрьмы за инсайдерские махинации, говорится в документах суда.

За вменяемые Коллинзу преступления полагается 46-57 месяцев тюрьмы, и бывшему политику следует дать по максимуму, говорится в заявлении прокуроров.

Они раскритиковали предложение судебного управления по условно-досрочному освобождению, которое сочло достаточным приговорить Коллинза к одному году тюрьмы. Защита, в свою очередь, заявила, что обвиняемый во всем раскаялся и не заслуживает реального срока.

"Устроив инсайдерские сделки и затем солгав для сокрытия преступления федеральным агентам, а также продолжая в то же самое время работать в палате представителей , Коллинз стал олицетворением циничной идеи, будто власть предержащие составляют законы и не обязаны им следовать", - заявило обвинение.

Прокуроры высмеяли заявления защиты о хороших моральных качествах Коллинза, включая неоднократные упоминания 69-летнего бывшего политика о том, что он в детстве состоял в бойскаутском движении. По заявлению обвинения, это лишь показывает, что воспитание Коллинза позволяло ему четко осознавать ошибочность своих действий.

Коллинз признал себя виновным в утечке информации относительно коммерческой компании. Сын Коллинза Кэмерон избежал многосоттысячных потерь, вовремя продав акции перед резким падением акций компании. Обвинение заявило, что депутат узнал о плохих для компании новостях при исполнении служебных обязанностей — на пикнике для членов конгресса в Белом доме.