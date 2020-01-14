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В США обвинение требует приговорить экс-конгрессмена к пяти годам
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РИА Новости

В США обвинение требует приговорить экс-конгрессмена к пяти годам

06:41 14.01.2020
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© РИА Новости / Игорь Михалев / Перейти в фотобанкЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне
© РИА Новости / Игорь Михалев
Перейти в фотобанк
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Обвинение требует приговорить бывшего конгрессмена США Кристофера Коллинза почти к пяти годам тюрьмы за инсайдерские махинации, говорится в документах суда.
За вменяемые Коллинзу преступления полагается 46-57 месяцев тюрьмы, и бывшему политику следует дать по максимуму, говорится в заявлении прокуроров.
Они раскритиковали предложение судебного управления по условно-досрочному освобождению, которое сочло достаточным приговорить Коллинза к одному году тюрьмы. Защита, в свою очередь, заявила, что обвиняемый во всем раскаялся и не заслуживает реального срока.
"Устроив инсайдерские сделки и затем солгав для сокрытия преступления федеральным агентам, а также продолжая в то же самое время работать в палате представителей, Коллинз стал олицетворением циничной идеи, будто власть предержащие составляют законы и не обязаны им следовать", - заявило обвинение.
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
17 марта 2015, 22:30
Конгрессмен США ушел в отставку на фоне финансовых обвиненийСтало известно, что 33-летний Аарон Шок потратил более 100 тысяч долларов государственных средств на ремонт своего офиса, частные авиаперелеты, юридические услуги, машины, билеты на спортивные мероприятия, а также на массаж, запонки, золотые украшения и сигары.
Прокуроры высмеяли заявления защиты о хороших моральных качествах Коллинза, включая неоднократные упоминания 69-летнего бывшего политика о том, что он в детстве состоял в бойскаутском движении. По заявлению обвинения, это лишь показывает, что воспитание Коллинза позволяло ему четко осознавать ошибочность своих действий.
Коллинз признал себя виновным в утечке информации относительно коммерческой компании. Сын Коллинза Кэмерон избежал многосоттысячных потерь, вовремя продав акции перед резким падением акций компании. Обвинение заявило, что депутат узнал о плохих для компании новостях при исполнении служебных обязанностей — на пикнике для членов конгресса в Белом доме.
Приговор Коллинзу-старшему будет оглашен в пятницу. Кэмерон Коллинз также признал себя виновным и будет приговорен позднее в январе.
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
8 декабря 2017, 03:37
В США конгрессмен подал в отставку из-за обвинений в неподобающем поведении
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