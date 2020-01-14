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В Кемерово семь машин столкнулись на мосту
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РИА Новости

В Кемерово семь машин столкнулись на мосту

06:37 14.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкГорода России. Кемерово
Города России. Кемерово
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Города России. Кемерово. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 14 янв - РИА Новости. Семь автомобилей столкнулись на Терешковском мосту в Кемерово, два человека пострадали, сообщил РИА Новости начальник отдела пропаганды управления ГИБДД кузбасского ГУМВД Андрей Ляльков
"Водитель автомобиля Тоyota двигался со стороны Рудничного района в Ленинский район, не справился с управлением, совершил столкновение с тремя автомобилями, движущимися в попутном направлении, после чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся еще с тремя автомобилями, движущимися во встречном направлении. Семь машин пострадали. Двое (человек - ред.) обратились за медпомощью", – сказал он.
По предварительной информации, погибших и тяжело травмированных нет.
Инспектор ГИБДД
27 августа 2019, 15:53
В МВД рассказали подробности ДТП на мосту в Нижнем Новгороде
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