В Кемерово семь машин столкнулись на мосту

"Водитель автомобиля Тоyota двигался со стороны Рудничного района в Ленинский район, не справился с управлением, совершил столкновение с тремя автомобилями, движущимися в попутном направлении, после чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся еще с тремя автомобилями, движущимися во встречном направлении. Семь машин пострадали. Двое (человек - ред.) обратились за медпомощью", – сказал он.