В Кемерово семь машин столкнулись на мосту

КЕМЕРОВО, 14 янв - РИА Новости. Семь автомобилей столкнулись на Терешковском мосту в Кемерово, два человека пострадали, сообщил РИА Новости начальник отдела пропаганды управления ГИБДД кузбасского ГУМВД Андрей Ляльков
"Водитель автомобиля Тоyota двигался со стороны Рудничного района в Ленинский район, не справился с управлением, совершил столкновение с тремя автомобилями, движущимися в попутном направлении, после чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся еще с тремя автомобилями, движущимися во встречном направлении. Семь машин пострадали. Двое (человек - ред.) обратились за медпомощью", – сказал он.
По предварительной информации, погибших и тяжело травмированных нет.
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