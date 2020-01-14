Южная Корея может попросить исключения из санкций для проектов с КНДР

"Конечно, есть ограничение в виде международных санкций… но в рамках ограничений можно в полной мере стараться реализовать такие вещи как индивидуальный туризм, сотрудничество прилегающих районов. Я считаю, что если в процессе осуществления межкорейского сотрудничества потребуется исключение из санкций ООН, можно будет приложить усилия в этом направлении", - заявил Мун Чжэ Ин.