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Южная Корея может попросить исключения из санкций для проектов с КНДР
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РИА Новости

Южная Корея может попросить исключения из санкций для проектов с КНДР

06:32 14.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Корея Мун Чжэ Ин
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин . Архивное фото
СЕУЛ, 14 янв – РИА Новости. Южная Корея может попросить исключения из санкций ООН для тех проектов сотрудничества с КНДР, где это потребуется, заявил в ходе новогодней пресс-конференции президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.
Президент заявил, что межкорейское сотрудничество крайне важно не только для развития отношений между двумя странами, но и для содействия возобновлению диалога между США и КНДР.
"Конечно, есть ограничение в виде международных санкций… но в рамках ограничений можно в полной мере стараться реализовать такие вещи как индивидуальный туризм, сотрудничество прилегающих районов. Я считаю, что если в процессе осуществления межкорейского сотрудничества потребуется исключение из санкций ООН, можно будет приложить усилия в этом направлении", - заявил Мун Чжэ Ин.
Он добавил, что помимо этого разнообразный обмен может осуществляться в сфере спорта, начиная с совместного выступления на летних Олимпийских играх 2020 в Токио и формирования единой команды, а также "уже решенный вопрос" - борьба за совместное проведение Южной и Северной Кореей летних Олимпийских игр 2032 года.
В своем новогоднем обращении южнокорейский президент призвал КНДР к совместным усилиям для скорейшей организации ответного визита Ким Чен Ына в Сеул и подтвердил свою приверженность реализации согласованных совместных проектов между двумя странами.
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин
06:03
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