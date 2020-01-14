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Apple отвергает обвинения властей США в деле о стрельбе на авиабазе
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РИА Новости

Apple отвергает обвинения властей США в деле о стрельбе на авиабазе

06:25 14.01.2020
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© AP Photo / Mark LennihanЛоготип компании Apple над входом в здание в Нью-Йорке, США
Логотип компании Apple над входом в здание в Нью-Йорке, США
© AP Photo / Mark Lennihan
Логотип компании Apple над входом в здание в Нью-Йорке, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Компания Apple, производящая смартфоны iPhone и другие популярные устройства, отвергла в понедельник обвинения генпрокурора США Уильяма Барра в том, что она не оказала помощи в расследовании теракта.
Барр заявил, что власти не получили "существенной" помощи от Apple при расследовании стрельбы, которую устроил на военной базе в Пенсаколе курсант из Саудовской Аравии. Барр также призвал технологические компании помочь ФБР с разблокировкой двух iPhone, принадлежавших нападавшему.
"Мы отвергаем утверждения, будто Apple не предоставила существенной помощи в расследовании по Пенсаколе. Наши ответы на многочисленные запросы (властей) всегда были своевременными и обстоятельными, мы продолжаем давать эти ответы", - говорится в заявлении компании.
Apple заявляет, что первый запрос ФБР был получен 6 декабря, и властям была направлена разнообразная информация, касающаяся расследования. Затем было получено еще шесть запросов, в ответ на которые Apple предоставила резервные копии устройств, данные об аккаунтах и транзакциях. "Мы отвечали быстро, часто в течение нескольких часов", - заявляет компания. По ее данным, власти получили "многие гигабайты" информации, и никакие данные от них не утаивались.
"ФБР уведомило нас о том, что им нужна дополнительная помощь, только 6 января, месяц спустя после нападения. Только тогда мы узнали о втором iPhone, который был связан с расследованием, и о том, что ФБР не могло получить доступ ни к одному из двух iPhone. Юридическую повестку на информацию, связанную со вторым iPhone, мы получили только 8 января, и ответили в течение нескольких часов", - заявляют в компании.
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Что касается помощи в разблокировке устройств, Apple дала понять, что ее позиция не изменилась: компания по-прежнему будет максимально защищать свои устройства от дешифровки.
"Мы всегда заявляли, что "доступа с заднего двора" только для хороших не бывает. Подобный доступ могут использовать те, кто угрожают нашей национальной безопасности и безопасности данных наших клиентов. Сегодня у правоохранительных органов есть доступ к наибольшему количеству данных за всю историю. Так что американцы не должны выбирать между ослаблением шифрования и успешным ведением расследований", - заявили в Apple.
В декабре 2019 года в результате стрельбы на военной базе во Флориде погибли четыре человека, включая стрелявшего, еще восемь человек получили ранения. Нападавшим оказался военнослужащий Саудовской Аравии Мухаммед Саид аль-Шамрани, который проходил обучение на военной базе. Пентагон объявил о прекращении оперативной подготовки всех военнослужащих Саудовской Аравии, обучающихся в США, на неопределенный срок.
Позднее директор по контрразведке и безопасности Гарри Рид заявил, что Пентагон после стрельбы на военной базе, устроенной курсантом из Саудовской Аравии, проверил всех курсантов из этой страны и не нашел "непосредственных угроз". Тем не менее, в понедельник генпрокурор Барр объявил, что США вышлют 21 курсанта из Саудовской Аравии - их заподозрили в связях с экстремистами либо в хранении детской порнографии.
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NYT: Пентагон прекратил подготовку всех курсантов из Саудовской Аравии
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Стрельба на авиабазе во ФлоридеУильям БаррФБРAppleСШАВ мире
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