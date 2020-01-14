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На АЭС в Японии после нештатной ситуации извлекли отработавшее топливо
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РИА Новости

На АЭС в Японии после нештатной ситуации извлекли отработавшее топливо

06:16 14.01.2020
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© AP Photo / Koji SasaharaАтомная электростанция Иката, Япония
Атомная электростанция Иката, Япония
© AP Photo / Koji Sasahara
ТОКИО, 14 янв – РИА Новости. На АЭС "Иката" в Японии, где в субботу произошла нештатная ситуация, благополучно извлекли 16 сборок с отработавшим МОХ-топливом – смесью урана и плутония, сообщило агентство Киодо.
В субботу во время извлечения топливных сборок на третьем блоке АЭС "Иката", где проходят профилактические работы, вместе с верхней частью оборудования, фиксирующего их в реакторе, была случайно приподнята одна из 48 аварийных регулирующих кассет, которые в том числе служат для контроля над ходом цепной реакции в реакторе. Кассета находилась вне реактора в течение 7 часов. Утечки радиации и влияния на окружающую среду не произошло.
В результате извлечение топливных сборок произошло с задержкой, но было благополучно проведено в ночь на вторник. Это первый опыт извлечения топлива смешанного топлива плутония и урана МОХ. Отработанное МОХ-топливо в обозримом будущем будет храниться в бассейнах на АЭС "Иката", так как в Японии пока нет возможностей для его утилизации или переработки.
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