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Власти Приморья обратятся к Медведеву для достройки поселка для ученых
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РИА Новости

Власти Приморья обратятся к Медведеву для достройки поселка для ученых

06:12 14.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВладивосток
Владивосток
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Владивосток. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 14 янв - РИА Новости. Власти Приморья обратятся в правительство России с просьбой выделить средства на достройку части домов в поселке научных сотрудников ЖСК "Остров" на острове Русский во Владивостоке, сообщает во вторник региональное правительство.
ЖСК "Остров" был создан 25 октября 2012 года. В кооператив вошли научные сотрудники и преподаватели ДВФУ и Дальневосточного отделения РАН, а также семьи, имеющие трех и более детей. Кооперативу выделили свыше 400 тысяч квадратных метров земли из федеральной собственности. Общее число пайщиков "Острова" — 378 человек. Строительство жилья началось в 2016 году, но в 2018 году оно было заморожено.
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Права по строительству поселка были переданы компании "РК-Строй" (дочерняя структура АО "Банк Дом.РФ", 100% акций банка принадлежит "Дом.РФ") в 2019 году после того, как предыдущий генподрядчик - ООО "ИСК "Аркада" - столкнулся с трудностями, и представители правления ЖСК "Остров" обратились за помощью к "Дом.РФ". Работы возобновились на первых 40 домах. В августе 2019 года "Дом.РФ" обещал, что дома ЖСК будут достроены "РК-Строй" в том же году.
Губернатор Приморья Олег Кожемяко на встрече с пайщиками 13 января сообщил, что определены 38 коттеджей с высокой степенью готовности – до 95%, для достройки которых требуется 5-6 миллионов рублей. По его словам, строительство этих домов может быть завершено в первом полугодии 2020 года. Правительство Приморья готово направить на завершение работ необходимые средства, отметил Кожемяко.
"Следующим этапом в этом году станет возобновление строительства еще 49 отдельных коттеджей и восьми домов на несколько квартир – для этого необходимо более 550 миллионов рублей. Как отметил губернатор, региональное правительство направит обращение премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой выделить нужные средства", - говорится в сообщении.
По следующим очередям застройки точные сроки и сумму озвучат после всех экспертиз. По данным властей Приморья, полностью завершить возведение поселка планируется в 2021-22 годах.
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Остров РусскийОлег КожемякоВладивостокРоссияПриморский крайОбщество
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