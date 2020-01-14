Эксперт назвал причины повышения тарифов на связь

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Рост потребления услуг, а также новые пакеты, на которые переводят пользователей, включающие больший объем мобильного трафика, являются основными факторами повышения тарифов сотовой Рост потребления услуг, а также новые пакеты, на которые переводят пользователей, включающие больший объем мобильного трафика, являются основными факторами повышения тарифов сотовой связи . Об этом в интервью РБК рассказал аналитик iKS-Consulting Максим Савватин.

Ранее сотовый оператор " Мегафон " заявил, что повысит архивные тарифы с 13 января, "Вымпелком" (торговая марка " Билайн ") – с 16 января.

По словам эксперта, речь идет о плановом повышении цен. Он уточнил, что операторы регулярно обновляют архивные тарифы и выпускают новые.

"Классическая телефония – голосовая мобильная связь – сейчас не растет, а в ряде регионов показывает снижение. Люди не так активно звонят, вместо этого используют мессенджеры", – отметил Савватин.

Он добавил, что рост стоимости услуг сотовой связи в России остается одним из наиболее низких в мире.

Аналитическое агентство Content Review заявило, что подорожание тарифов в наступившем году неизбежно. Оно вызвано, среди прочего, расходами на реализацию требований "пакета Яровой" и закона об устойчивом рунете. Эксперты прогнозируют, что в текущем году услуги мобильной связи в России могут подорожать на 17-18 процентов.