Эксперт назвал причины повышения тарифов на связь

По словам эксперта, речь идет о плановом повышении цен. Он уточнил, что операторы регулярно обновляют архивные тарифы и выпускают новые.
"Классическая телефония – голосовая мобильная связь – сейчас не растет, а в ряде регионов показывает снижение. Люди не так активно звонят, вместо этого используют мессенджеры", – отметил Савватин.
Он добавил, что рост стоимости услуг сотовой связи в России остается одним из наиболее низких в мире.
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Аналитическое агентство Content Review заявило, что подорожание тарифов в наступившем году неизбежно. Оно вызвано, среди прочего, расходами на реализацию требований "пакета Яровой" и закона об устойчивом рунете. Эксперты прогнозируют, что в текущем году услуги мобильной связи в России могут подорожать на 17-18 процентов.
Одним из пунктов пакета антитеррористических законов (так называемый "пакет Яровой"), который вступил в силу с 1 октября 2018 года, является обязательство операторов связи и интернет-компании хранить данные о содержании разговоров и переписки пользователей, что требует существенных затрат на закупку оборудования.
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