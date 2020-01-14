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Эксперт назвал причины повышения тарифов на связь
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РИА Новости

Эксперт назвал причины повышения тарифов на связь

06:05 14.01.2020
3941
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСмартфон
Смартфон
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Рост потребления услуг, а также новые пакеты, на которые переводят пользователей, включающие больший объем мобильного трафика, являются основными факторами повышения тарифов сотовой связи. Об этом в интервью РБК рассказал аналитик iKS-Consulting Максим Савватин.
Ранее сотовый оператор "Мегафон" заявил, что повысит архивные тарифы с 13 января, "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") – с 16 января.
По словам эксперта, речь идет о плановом повышении цен. Он уточнил, что операторы регулярно обновляют архивные тарифы и выпускают новые.

"Классическая телефония – голосовая мобильная связь – сейчас не растет, а в ряде регионов показывает снижение. Люди не так активно звонят, вместо этого используют мессенджеры", – отметил Савватин.

Он добавил, что рост стоимости услуг сотовой связи в России остается одним из наиболее низких в мире.
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Аналитическое агентство Content Review заявило, что подорожание тарифов в наступившем году неизбежно. Оно вызвано, среди прочего, расходами на реализацию требований "пакета Яровой" и закона об устойчивом рунете. Эксперты прогнозируют, что в текущем году услуги мобильной связи в России могут подорожать на 17-18 процентов.
Одним из пунктов пакета антитеррористических законов (так называемый "пакет Яровой"), который вступил в силу с 1 октября 2018 года, является обязательство операторов связи и интернет-компании хранить данные о содержании разговоров и переписки пользователей, что требует существенных затрат на закупку оборудования.
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мобильная связьБилайнМегафонРоссияТехнологииОбщество
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ЛКЛысый Кучерявый
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