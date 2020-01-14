Президент Южной Кореи позитивно оценил перспективы диалога с КНДР

"Северная Корея заявила, что США должны полностью выполнить все ее требования, но они ясно показали, что дверь диалога все еще не закрыта… Я оцениваю это как позитивный знак. С отношениями между Южной и Северной Кореей все точно так же. Дипломатические отношения – это в большей степени то, что скрыто от глаз, чем то, что на виду. Хотя межкорейские отношения сейчас испытывают трудности, посредством диалога мы и сейчас непрестанно прикладываем усилия, чтобы увеличить сотрудничество между странами, и я считаю, что эти усилия будут успешны, и позитивно оцениваю перспективы", - заявил Мун Чжэ Ин.