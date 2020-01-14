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Президент Южной Кореи позитивно оценил перспективы диалога с КНДР
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РИА Новости

Президент Южной Кореи позитивно оценил перспективы диалога с КНДР

06:03 14.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин . Архивное фото
СЕУЛ, 14 янв – РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе новогодней пресс-конференции позитивно оценил перспективы отношений с КНДР и заявил, что страны стараются наладить диалог.
На вопрос, верит ли президент в намерение КНДР продолжать переговоры и провести денуклеаризацию, Мун Чжэ Ин заявил, что диалог между США и КНДР и межкорейский диалог все еще "не на той стадии, чтобы оценивать их негативно" и доверие между сторонами сохраняется. Президент отметил как позитивный знак поздравление с днем рождения, которые передал для лидера КНДР Ким Чен Ына президент США Дональд Трамп.
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"Северная Корея заявила, что США должны полностью выполнить все ее требования, но они ясно показали, что дверь диалога все еще не закрыта… Я оцениваю это как позитивный знак. С отношениями между Южной и Северной Кореей все точно так же. Дипломатические отношения – это в большей степени то, что скрыто от глаз, чем то, что на виду. Хотя межкорейские отношения сейчас испытывают трудности, посредством диалога мы и сейчас непрестанно прикладываем усилия, чтобы увеличить сотрудничество между странами, и я считаю, что эти усилия будут успешны, и позитивно оцениваю перспективы", - заявил Мун Чжэ Ин.
Ранее сообщалось, что Южная Корея передала КНДР поздравление с днем рождения от президента США Дональда Трампа для лидера КНДР Ким Чен Ына через начальника Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ёна.
ЦТАК в субботу опубликовал заявление первого замминистра иностранных дел КНДР Ким Ке Гвана, в котором тот, комментируя переданные поздравления, посоветовал Южной Корее и "не мечтать" о возобновлении диалога США-КНДР и не вмешиваться в отношения Трампа и Ким Чен Ына, чтобы не оказаться "в дураках". Он назвал поведение Южной Кореи "дерзким" и отметил, что она зря считает свою роль в отношениях США-КНДР такой важной и "аж дрожит от возбуждения", просто передав поздравления от Трампа, которые КНДР уже получила.
В своем новогоднем обращении южнокорейский президент призвал КНДР к совместным усилиям для скорейшей организации ответного визита Ким Чен Ына в Сеул и подтвердил свою приверженность реализации согласованных совместных проектов между двумя странами.
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Мун Чжэ ИнДональд ТрампКим Чен ЫнЮжная КореяКНДРСШАВ мире
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