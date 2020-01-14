Президент Южной Кореи позитивно оценил перспективы диалога с КНДР

СЕУЛ, 14 янв – РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе новогодней пресс-конференции позитивно оценил перспективы отношений с КНДР и заявил, что страны стараются наладить диалог.
На вопрос, верит ли президент в намерение КНДР продолжать переговоры и провести денуклеаризацию, Мун Чжэ Ин заявил, что диалог между США и КНДР и межкорейский диалог все еще "не на той стадии, чтобы оценивать их негативно" и доверие между сторонами сохраняется. Президент отметил как позитивный знак поздравление с днем рождения, которые передал для лидера КНДР Ким Чен Ына президент США Дональд Трамп.
"Северная Корея заявила, что США должны полностью выполнить все ее требования, но они ясно показали, что дверь диалога все еще не закрыта… Я оцениваю это как позитивный знак. С отношениями между Южной и Северной Кореей все точно так же. Дипломатические отношения – это в большей степени то, что скрыто от глаз, чем то, что на виду. Хотя межкорейские отношения сейчас испытывают трудности, посредством диалога мы и сейчас непрестанно прикладываем усилия, чтобы увеличить сотрудничество между странами, и я считаю, что эти усилия будут успешны, и позитивно оцениваю перспективы", - заявил Мун Чжэ Ин.
Ранее сообщалось, что Южная Корея передала КНДР поздравление с днем рождения от президента США Дональда Трампа для лидера КНДР Ким Чен Ына через начальника Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ёна.
ЦТАК в субботу опубликовал заявление первого замминистра иностранных дел КНДР Ким Ке Гвана, в котором тот, комментируя переданные поздравления, посоветовал Южной Корее и "не мечтать" о возобновлении диалога США-КНДР и не вмешиваться в отношения Трампа и Ким Чен Ына, чтобы не оказаться "в дураках". Он назвал поведение Южной Кореи "дерзким" и отметил, что она зря считает свою роль в отношениях США-КНДР такой важной и "аж дрожит от возбуждения", просто передав поздравления от Трампа, которые КНДР уже получила.
В своем новогоднем обращении южнокорейский президент призвал КНДР к совместным усилиям для скорейшей организации ответного визита Ким Чен Ына в Сеул и подтвердил свою приверженность реализации согласованных совместных проектов между двумя странами.