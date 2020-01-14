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В Китае шесть человек стали жертвами обвала дороги
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РИА Новости

В Китае шесть человек стали жертвами обвала дороги

05:59 14.01.2020
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© Depositphotos / sudok1Коридор в больнице
Коридор в больнице
© Depositphotos / sudok1
Коридор в больнице. Архивное фото
ПЕКИН, 14 янв - РИА Новости. Обширный обвал дороги произошел вечером в понедельник перед автобусной остановкой рядом с больницей Красного креста в городе Синин китайской северо-западной провинции Цинхай, в результате погибли шесть человек, сообщает Центральное телевидение Китая.
Ранее сообщалось, что в результате инцидента 10 человек пропали без вести, 15 госпитализированы.
Обвал произошел около 17.30 в понедельник (12.30 мск), в результате чего под землю провалился городской автобус, стоявший на остановке. По состоянию на 10.00 вторника (5.00 мск) были обнаружены тела шести пропавших.
Поисково-спасательная операция продолжается, причины обвала устанавливаются.
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