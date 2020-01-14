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Исследование показало, что теряли россияне в новогодние праздники
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РИА Новости

Исследование показало, что теряли россияне в новогодние праздники

05:45 14.01.2020 (обновлено: 05:53 14.01.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкНовогоднее украшение центральных улиц Москвы
Новогоднее украшение центральных улиц Москвы
© РИА Новости / Максим Блинов
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Новогоднее украшение центральных улиц Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Каждый десятый респондент что-то сломал или потерял на новогодних праздниках, в числе прочих утрат респонденты назвали смартфоны, автомобили и любовь, показало исследование проекта Hi-Tech Mail.ru.
По данным исследования, среди поломок лидируют смартфоны (19%), автомобили (15%), телевизоры (11%), бытовая техника (9%) и ноутбуки (8%), 9% респондентов признались, что "сломали" свои отношения.
В рейтинге потерь на каникулах также побеждают смартфоны — их лишились 16% опрошенных. Следом идут зарядные устройства (10%), деньги (10%), беспроводные наушники (9%), ноутбуки и планшеты (по 8%), а также проводные наушники (7%). Говоря о нематериальных ценностях, опрошенные отметили, что потеряли на праздниках достоинство (11%), друзей (8%) и любовь (8%).
Исследование проводилось с 9 по 10 января 2020 года среди 5004 российских пользователей проекта Hi-Tech Mail.ru.
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31 декабря 2019, 06:09Новый год—2020
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