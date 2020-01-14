Исследование показало, что теряли россияне в новогодние праздники

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Каждый десятый респондент что-то сломал или потерял на новогодних праздниках, в числе прочих утрат респонденты назвали смартфоны, автомобили и любовь, показало исследование проекта Hi-Tech Mail.ru.
По данным исследования, среди поломок лидируют смартфоны (19%), автомобили (15%), телевизоры (11%), бытовая техника (9%) и ноутбуки (8%), 9% респондентов признались, что "сломали" свои отношения.
В рейтинге потерь на каникулах также побеждают смартфоны — их лишились 16% опрошенных. Следом идут зарядные устройства (10%), деньги (10%), беспроводные наушники (9%), ноутбуки и планшеты (по 8%), а также проводные наушники (7%). Говоря о нематериальных ценностях, опрошенные отметили, что потеряли на праздниках достоинство (11%), друзей (8%) и любовь (8%).
Исследование проводилось с 9 по 10 января 2020 года среди 5004 российских пользователей проекта Hi-Tech Mail.ru.
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