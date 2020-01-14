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Помпео надеется на успешные переговоры с КНДР в 2020 году
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РИА Новости

Помпео надеется на успешные переговоры с КНДР в 2020 году

05:42 14.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина с флагом КНДР в Пхеньяне
Мужчина с флагом КНДР в Пхеньяне
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина с флагом КНДР в Пхеньяне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео надеется на успешные переговоры с КНДР в 2020 году.
"Надеюсь, что у нас будет успешный 2020 год", - сказал Помпео, выступая в Калифорнии.
При этом он признал, что переговоры идут "медленно, два шага вперед — один шаг назад".
Помпео также утверждал, что США не угрожают безопасности Северной Кореи.
"Системы вооружений, которые есть у них, несут реальный риск для США, а оружие США не несет риска безопасности для северокорейцев", - заявил госсекретарь.
"Я все еще питаю надежду, что мы сможем убедить председателя Ким (Чен Ына) отказаться от ядерного оружия как "великой китайской стены" для своей защиты и убедить его, что их ждет еще более светлое и безопасное будущее", - сказал Помпео.
Ранее КНДР заявила, что не намерена в одностороннем порядке соблюдать мораторий на испытания ядерного оружия, если США не будут делать встречных шагов.
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Майк ПомпеоГосударственный департамент СШАКНДРСШАВ мире
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