Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-14T08:49+0300
https://ria.ru/20200114/1563385487.html
Президент Эстонии рассказала о несбывшейся надежде на Россию
https://cdn25.img.ria.ru/images/155281/41/1552814194_0:0:3282:1847_1036x0_80_0_0_f275af68b044c983bd7024bae1de29db.jpg
РИА Новости

Президент Эстонии рассказала о несбывшейся надежде на Россию

05:43 14.01.2020 (обновлено: 08:49 14.01.2020)
360183
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент Эстонии Керсти Кальюлайд
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью газете "Frankfurter Allgemeine Zeitung" заявила, что возникшая во время президентства в России Бориса Ельцина надежда жителей прибалтийской республики на изменения в соседней стране не оправдалась.
"Когда Россия признала независимость Эстонии при Борисе Ельцине, многие эстонцы надеялись, что Россия тоже станет свободным и демократическим государством. К сожалению, все сложилось не так", — сказала президент Эстонии.
Президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Таллине
8 января, 19:30
Президент Эстонии отказалась от подаренного крымского вина
Ранее посольство России в Таллине посетовало, что власти Эстонии лишь на словах заявляют о приверженности "высоким демократическим ценностям" и наличии в стране "сильной демократии". Дипломаты выразили надежду на то, что власти прибалтийской республики будут подтверждать свои заявления на практике. Так в дипмиссии прокомментировали ситуацию с давлением эстонских властей на российское агентство Sputnik.
Сотрудники Sputnik Эстония ранее получили от руководств Департамента полиции и погранохраны страны письма с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией — Международным информационным агентством "Россия сегодня". В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине.
87393162164731
Обсудить 114
Керсти КальюлайдЕвросоюзБорис ЕльцинЭстонияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Госпожа президент, в России произошли изменения. Мы суверенное государство в отличии от Вас. Снимите розовые очки или протрите их хотя-бы. Вы живете под окупацией США. Вы живете по указанию США. У Вас демократия? Это когда под угрозами уголовных преследований заставляют людей прекратить трудовые (официальные и законные) отношения? Это говорит президент в стране с негражданами? Знаете... Я предпочитаю сотрудничать с тем с кем считаю нужным, а не по указке сша. И для развития отношений использовать взаимовыгодное сотрудничество и не желаю исполнять прихоти заокеанских сэмов.
14 января, 06:10
Igor Kuznetcov
6311111012
Надеялась что Россия станет такими же вымератами как Эстония, ползающей перед СГА за подачку? )) не не не не .. давайте сами, без нас
14 января, 05:54
AKAndrew Key
5711400016
Рекомендуем
Певица Валерия
Валерия ответила на требование навсегда уехать из России
Полицейский автомобиль
Пропавшую под Екатеринбургом школьницу нашли в машине с мужчиной
Варшава, Польша
Политолог объяснил, почему Польша хочет отомстить России
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин
Кудрин назвал масштабы воровства из федерального бюджета
Американские военные перед вылетом на Ближний Восток
США грозятся ограбить еще одну страну. Та задумалась о российских ЗРК
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
В Иране рассказали о втором самолете в небе при крушении Boeing
Раковая клетка 3D
Онколог назвала симптомы рака поджелудочной железы
Первый заместитель руководителя фракции Единая Россия Андрей Исаев на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 24 июля 2018
В "Единой России" не поддержали идею обложить налогом домохозяек
Памятник Минину и Пожарскому
В Литве предложили отмечать день взятия Москвы
Пункт продажи лотерейных билетов
В "Столото" прокомментировали обвинения в нечестном розыгрыше
Пусковая установка ОТРК Искандер-М в боевом положении
В НАТО анонсировали ответ на размещение "Искандеров-М" с новой ракетой
Участники фитнес-тренировки
Ученые выяснили, как поддерживать тонус мышц без упражнений
Японский миллиардер Юсаку Мэзава
Девушек жалко. Объявлен самый страшный конкурс на самый дорогой приз
Американские доллары
Иностранные инвесторы атакуют российский рынок
Фотомодель Ксения Пунтус
В больнице рассказали о состоянии фотомодели Ксении Пунтус
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:21Клим Шипенко раскрыл секрет коммерческого успеха комедии "Холоп"
15:21Росавиация продолжает мониторинг ситуации в Иране
15:20Адвокат призвал сократить сроки ознакомления с материалами дела в СИЗО
15:20В Косово задержали двух россиян
15:20АТОР советует туристам на Филиппинах следить за новостями авиакомпаний
15:12Берлин, Париж и Лондон запустили механизм разрешения споров по СВПД
15:12Пучдемон не исключил, что приедет в Испанию в феврале
15:11Жительницу Бурятии осудили за избиение внучек в воспитательных целях
15:11СК завел дело на жителя Алтая, выстрелившего в дочь из ружья
15:09Минобороны: Хафтар взял двое суток для обсуждения итогового заявления
15:09Ученые определили четыре основных типа старения
15:08Вице-спикер рассказал о планах Совета Федерации на весеннюю сессию
15:08Матвиенко отметила взаимодействие Счетной палаты и Совета Федерации
15:05В ДНР опасаются увеличения количества диверсионных вылазок силовиков
15:05Минобороны назвало главный итог переговоров по Ливии в Москве
15:01Участники переговоров подтвердили приверженность суверенитету Ливии
15:01Минтранс не отказался от идеи изменить правила авиаперевозки животных
15:01Росавиация прокомментировала меры безопасности для полетов над Ираном
14:59В Белоруссии рассказали об "альтернативных" вариантах поставок нефти
14:56На Украине 16 поездов отстали от графика из-за пожара в электричке
Лента новостейМолния