Президент Эстонии рассказала о несбывшейся надежде на Россию

"Когда Россия признала независимость Эстонии при Борисе Ельцине, многие эстонцы надеялись, что Россия тоже станет свободным и демократическим государством. К сожалению, все сложилось не так", — сказала президент Эстонии.

Ранее посольство России в Таллине посетовало, что власти Эстонии лишь на словах заявляют о приверженности "высоким демократическим ценностям" и наличии в стране "сильной демократии". Дипломаты выразили надежду на то, что власти прибалтийской республики будут подтверждать свои заявления на практике. Так в дипмиссии прокомментировали ситуацию с давлением эстонских властей на российское агентство Sputnik.