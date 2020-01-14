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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-14T05:39+0300
https://ria.ru/20200114/1563385453.html
Помпео заявил, что США уведомляли посольства о готовящейся атаке Ирана
https://cdn23.img.ria.ru/images/156317/17/1563171767_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_60f05a7dc3371756c80432c47745f1ee.jpg
РИА Новости

Помпео заявил, что США уведомляли посольства о готовящейся атаке Ирана

05:39 14.01.2020
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© REUTERS / Tom BrennerГоссекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Вашингтоне. 7 января 2020
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Вашингтоне. 7 января 2020
© REUTERS / Tom Brenner
ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео опроверг публикации о том, что госдепартамент не предупреждал конкретные посольства о готовящейся атаке Ирана перед операцией по устранению иранского генерала Касема Сулеймани.
США 3 января провели операцию по убийству Сулеймани в Ираке, в ответ Иран нанес удары по иракским базам, где размещены военные США. Администрация объяснила убийство Сулеймани тем, что тот готовил "неминуемые" атаки на посольства США. Президент Дональд Трамп заявлял, что речь идет о четырех конкретных посольствах в неназванных странах, хотя глава Пентагона Марк Эспер эти заявления президента не подтвердил.
"Что касается утверждений, будто официальные лица в посольствах не были уведомлены, это не просто ложь, это опасно и является преднамеренным подрывом действий администрации по защите замечательных мужчин и женщин, которые работают в наших посольствах", - сказал Помпео в интервью Fox News.
"Мы не только уведомили их, но и предприняли широкие действия, сделали все возможное, чтобы обеспечить их безопасность, готовность, наличие подкреплений на случай, если что-то пошло бы не так", - заявил Помпео.
"Мы бы никогда не предприняли подобные действия без того, чтобы не просто уведомить посольства, но и обеспечить им необходимое время и ресурсы... чтобы можно было сократить риск не просто для четырех, а для многих посольств по всему региону", - сказал Помпео.
На вопрос о том, насколько "неминуемыми" были нападения, которые, предположительно, готовил Сулеймани, Помпео повторил официальную версию событий.
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"Мы можем водить хороводы вокруг слова "неминуемый", но я могу вас заверить: картина, которую нам нарисовала разведка... говорила, что была растущая угроза от действий Касема Сулеймани. Мы знаем, что он ездил в Бейрут, в Дамаск и в Багдад с явным намерением нанести удар против американцев в регионе", - заявил Помпео.
Телеканал CNN сообщал ранее, что госдепартамент разослал общее предупреждение всем посольствам США перед тем, как был нанесен удар по Сулеймани, но предупреждение не было обращено к конкретным посольствам и не предупреждало их о "неминуемой". По его данным, один высокопоставленный сотрудник госдепа был "шокирован", когда администрация объяснила убийство Сулеймани тем, что тот намеревался атаковать посольства США.
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Конфликт США и ИранаГибель иранского генерала Касема СулейманиМайк ПомпеоГосударственный департамент СШАСШАВ мире
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