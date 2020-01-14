Трамп намерен получить дополнительные средства на стену на границе

По данным газеты, благодаря этому финансированию у правительства будет достаточно денег, чтобы к весне 2022 года завершить примерно 885 миль нового ограждения. Издание также отмечает, что в случае, если эти деньги будут выделены, общий размер федеральных средств, выделенных на ограждение границы, достигнет 18,4 миллиардов долларов.

Ранее Трамп заявлял, что вся стена протяженностью 500-550 миль будет построена к следующим выборам в 2020 году. Администрация Трампа заявила, что возьмет около 3,6 миллиарда долларов на строительство новых заграждений на границе с Мексикой из других статей бюджета. Трамп воспользовался для этого объявлением режима ЧП на границе, которое позволяет задействовать средства, уже выделенные конгрессом на другие цели.