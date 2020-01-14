Трамп намерен получить дополнительные средства на стену на границе

МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен выделить из средств Пентагона дополнительные 7,2 миллиарда долларов на строительство новых заграждений на границе с Мексикой, сообщает газета Washington Post со ссылкой на полученные планы строительства.
По данным газеты, благодаря этому финансированию у правительства будет достаточно денег, чтобы к весне 2022 года завершить примерно 885 миль нового ограждения. Издание также отмечает, что в случае, если эти деньги будут выделены, общий размер федеральных средств, выделенных на ограждение границы, достигнет 18,4 миллиардов долларов.
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Ранее Трамп заявлял, что вся стена протяженностью 500-550 миль будет построена к следующим выборам в 2020 году. Администрация Трампа заявила, что возьмет около 3,6 миллиарда долларов на строительство новых заграждений на границе с Мексикой из других статей бюджета. Трамп воспользовался для этого объявлением режима ЧП на границе, которое позволяет задействовать средства, уже выделенные конгрессом на другие цели.
Трамп предпринял односторонние шаги после ряда неудачных попыток добиться от конгресса финансирования строительства стены. Эти разногласия привели к наиболее продолжительному в истории шатдауну в декабре 2018 — январе 2019 года. В результате последнего "шатдауна" Трамп не получил искомых средств на стену, но перераспределил на эти цели средства Пентагона, несмотря на возмущение в конгрессе.
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