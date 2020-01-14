Ветеринары рассказали о рисках содержания собак и кошек редких пород

БЕРЛИН, 14 янв — РИА Новости. Немецкие ветеринары третий год подряд продолжают акцию, которая призывает бороться с беспорядочным разведением модных пород животных: с редким окрасом шерсти, измененной формой ушей, морды или носа, скорректированными размерами. Как рассказали РИА Новости в палате ветеринаров Берлина, селективно приобретаемые признаки обрекают домашних животных на постоянную боль и раннюю гибель.
Количество домашних животных в Германии, по данным статистики, превышает 34 миллиона, на первом месте — кошки (13,7 миллиона), на втором — собаки (восемь миллионов). Топ любимых пород в течение многих лет возглавляют немецкая овчарка и такса. Владельцы собак обязаны платить налог за четвероногого друга, свидетельством уплаты является специальный жетон, который хозяева обязаны предъявлять в том числе во время спонтанных проверок налоговой службы, например во время прогулки с животным. Размер налога варьируется от 25 до 160 евро в год, в зависимости от федеральной земли, и зависит также от количества собак в хозяйстве. Животные в Германии в обязательном порядке чипированы — либо заводчиками при продаже щенков, либо в многочисленных приютах для животных, поэтому в случае обнаружения бездомной собаки или кошки ее бывшего владельца ждет штраф до 25 тысяч евро.
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"Наша компания проходит под лозунгом "Переосмыслить из любви к животным!" ("umdenken-tierzuliebe" — нем). Мы провели акцию по развешиванию плакатов в ноябре 2018 и в ноябре 2019 года. Мы получаем реакции наших коллег из медицинских клиник и ветеринарных ведомств, которые активно участвуют в распространении агитационных материалов, а также от приютов для животных и кинологов. Есть отзывы в социальных сетях. Акция оценена позитивно", — рассказала РИА Новости глава палаты ветеринаров Берлина Хайдемари Раш (Heidemarie Ratsch), добавив, что про инициативу под тегом "это нездорово" можно узнать и в интернете.
По словам Раш, речь не идет об отказе от породистых любимцев, ветеринары требуют "не приобретать и не держать животных, которые в связи с их разведением испытывают боль, страдания и повреждения". В качестве примера она привела моду на породы собак и кошек с округленной головой, которая напоминает голову человека — корыстные заводчики, пытаясь угодить вкусам покупателей, пытаются вывести животных со все более круглым черепом и плоской мордой, это приводит "к проблемам с дыханием вплоть до приступов удушья". В уменьшенной благодаря такой селекции челюсти животного нет места для языка и зубов — собака или кошка не могут нормально есть. Глаза слишком выступают вперед и подвержены дополнительным повреждениям из-за "слишком плоских глазниц", рассказала глава палаты.
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"И это еще не все дефекты, которые происходят в результате экстремальной селекции. Мы хотим добиться, чтобы будущие владельцы получали информацию до приобретения животных, какие проблемы есть у желаемой породы. Испытывающие проблемы животные не должны приобретаться", — сказала Раш.
По словам главы палаты, основная ответственность за соблюдение норм и прав животных в этом вопросе лежит на заводчиках. Речь идет "не только о новых скрещиваниях, но и о пользующихся особым интересом породах, которые кажутся особенно привлекательными из-за форм, окраса или размера". Помимо страданий, которые испытывает такое животное, оно подвержено дополнительным проблемам со здоровьем: сердечным болезням, неврологическим отклонениям, дефектам костей и суставов. Разведение таких "мутантов" приводит к тому, что дефекты закрепляются генетически в породе или ведут к новым отклонениям.
"Селекция должна осуществляться только при помощи генетически здоровых животных. Сейчас существуют многочисленные генетические тесты, которые позволяют снизить риски. Необходимо избежать искусственно взвинченного интереса к приобретению животных, разведение которых связано с мучениями, в том числе рекламы с этими животными или использования их в кино. Маленькие круглые головы, выпученные круглые глаза, кривые лапы, карликовые размеры, экстремальные формы и цвета меха всегда связаны с проблемами со здоровьем. Таких экстремальных особенностей следует избегать", — считает Раш.
Среди искусственно сформированных признаков "проблемного животного" в интернете под тегом "это нездорово" указаны: отсутствие хвоста или короткохвостость, отсутствие одного или нескольких пальцев на лапах, круглоголовость, загнутые кончики ушей, осветление цвета меха вплоть до белого, пятнистость, изменение густоты мехового покрова вплоть до облысения, карликовые размеры. На сайте partner-hund.de приведены породы собак, которые особенно страдают из-за селективных особенностей. К ним относятся австралийская овчарка, французский бульдог, чихуахуа, мопс, такса, немецкая овчарка, шарпей, китайская хохлатая собачка.
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