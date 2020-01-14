Ветеринары рассказали о рисках содержания собак и кошек редких пород

БЕРЛИН, 14 янв — РИА Новости. Немецкие ветеринары третий год подряд продолжают акцию, которая призывает бороться с беспорядочным разведением модных пород животных: с редким окрасом шерсти, измененной формой ушей, морды или носа, скорректированными размерами. Как рассказали РИА Новости в палате ветеринаров Немецкие ветеринары третий год подряд продолжают акцию, которая призывает бороться с беспорядочным разведением модных пород животных: с редким окрасом шерсти, измененной формой ушей, морды или носа, скорректированными размерами. Как рассказали РИА Новости в палате ветеринаров Берлина , селективно приобретаемые признаки обрекают домашних животных на постоянную боль и раннюю гибель.

Количество домашних животных в Германии , по данным статистики, превышает 34 миллиона, на первом месте — кошки (13,7 миллиона), на втором — собаки (восемь миллионов). Топ любимых пород в течение многих лет возглавляют немецкая овчарка и такса. Владельцы собак обязаны платить налог за четвероногого друга, свидетельством уплаты является специальный жетон, который хозяева обязаны предъявлять в том числе во время спонтанных проверок налоговой службы, например во время прогулки с животным. Размер налога варьируется от 25 до 160 евро в год, в зависимости от федеральной земли, и зависит также от количества собак в хозяйстве. Животные в Германии в обязательном порядке чипированы — либо заводчиками при продаже щенков, либо в многочисленных приютах для животных, поэтому в случае обнаружения бездомной собаки или кошки ее бывшего владельца ждет штраф до 25 тысяч евро.

"Наша компания проходит под лозунгом "Переосмыслить из любви к животным!" ("umdenken-tierzuliebe" — нем). Мы провели акцию по развешиванию плакатов в ноябре 2018 и в ноябре 2019 года. Мы получаем реакции наших коллег из медицинских клиник и ветеринарных ведомств, которые активно участвуют в распространении агитационных материалов, а также от приютов для животных и кинологов. Есть отзывы в социальных сетях. Акция оценена позитивно", — рассказала РИА Новости глава палаты ветеринаров Берлина Хайдемари Раш (Heidemarie Ratsch), добавив, что про инициативу под тегом "это нездорово" можно узнать и в интернете.

По словам Раш, речь не идет об отказе от породистых любимцев, ветеринары требуют "не приобретать и не держать животных, которые в связи с их разведением испытывают боль, страдания и повреждения". В качестве примера она привела моду на породы собак и кошек с округленной головой, которая напоминает голову человека — корыстные заводчики, пытаясь угодить вкусам покупателей, пытаются вывести животных со все более круглым черепом и плоской мордой, это приводит "к проблемам с дыханием вплоть до приступов удушья". В уменьшенной благодаря такой селекции челюсти животного нет места для языка и зубов — собака или кошка не могут нормально есть. Глаза слишком выступают вперед и подвержены дополнительным повреждениям из-за "слишком плоских глазниц", рассказала глава палаты.

"И это еще не все дефекты, которые происходят в результате экстремальной селекции. Мы хотим добиться, чтобы будущие владельцы получали информацию до приобретения животных, какие проблемы есть у желаемой породы. Испытывающие проблемы животные не должны приобретаться", — сказала Раш.

По словам главы палаты, основная ответственность за соблюдение норм и прав животных в этом вопросе лежит на заводчиках. Речь идет "не только о новых скрещиваниях, но и о пользующихся особым интересом породах, которые кажутся особенно привлекательными из-за форм, окраса или размера". Помимо страданий, которые испытывает такое животное, оно подвержено дополнительным проблемам со здоровьем: сердечным болезням, неврологическим отклонениям, дефектам костей и суставов. Разведение таких "мутантов" приводит к тому, что дефекты закрепляются генетически в породе или ведут к новым отклонениям.

"Селекция должна осуществляться только при помощи генетически здоровых животных. Сейчас существуют многочисленные генетические тесты, которые позволяют снизить риски. Необходимо избежать искусственно взвинченного интереса к приобретению животных, разведение которых связано с мучениями, в том числе рекламы с этими животными или использования их в кино. Маленькие круглые головы, выпученные круглые глаза, кривые лапы, карликовые размеры, экстремальные формы и цвета меха всегда связаны с проблемами со здоровьем. Таких экстремальных особенностей следует избегать", — считает Раш.