Помпео заявил о расследовании ФБР одной тысячи связанных с Китаем дел

ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. ФБР расследует около тысячи связанных с Китаем дел о хищении интеллектуальной собственности, заявил госсекретарь США Майк Помпео

"У ФБР около 1 тысячи открытых дел о хищении интеллектуальной собственности, почти все они так или иначе связаны с Китаем", - сказал Помпео, выступая в Калифорнии перед представителями технологической индустрии.

"Это не просто еще одна проблема для конкретных компаний. Интеллектуальная собственность лежит в основе нашей инновационной экономики", - сказал Помпео.

По его словам, компании боятся, что их взломают, что государственные компании КНР с помощью демпинга подорвут их прибыли, что китайские производители украдут их идею и затем подадут на них же в суд за кражу патента.

"Защита инновационного потенциала лежит в центре наших торговых переговоров с Китаем. И мы продолжим усиливать реализацию законодательства", - добавил Помпео. Однако, по его словам, защита национальной безопасности — дело каждого, а не только американского правительства.