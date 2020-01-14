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Помпео заявил о расследовании ФБР одной тысячи связанных с Китаем дел
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РИА Новости

Помпео заявил о расследовании ФБР одной тысячи связанных с Китаем дел

05:14 14.01.2020
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© REUTERS / Tom BrennerГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© REUTERS / Tom Brenner
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. ФБР расследует около тысячи связанных с Китаем дел о хищении интеллектуальной собственности, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
"У ФБР около 1 тысячи открытых дел о хищении интеллектуальной собственности, почти все они так или иначе связаны с Китаем", - сказал Помпео, выступая в Калифорнии перед представителями технологической индустрии.
"Это не просто еще одна проблема для конкретных компаний. Интеллектуальная собственность лежит в основе нашей инновационной экономики", - сказал Помпео.
По его словам, компании боятся, что их взломают, что государственные компании КНР с помощью демпинга подорвут их прибыли, что китайские производители украдут их идею и затем подадут на них же в суд за кражу патента.
"Защита инновационного потенциала лежит в центре наших торговых переговоров с Китаем. И мы продолжим усиливать реализацию законодательства", - добавил Помпео. Однако, по его словам, защита национальной безопасности — дело каждого, а не только американского правительства.
США и КНР собираются подписать первый пакет торговых договоренностей с КНР в среду и сразу же начать переговоры по второму пакету.
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ФБРМайк ПомпеоКитайСШАВ мире
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