Идлибскую зону в Сирии за сутки покинули около тысячи мирных жителей

ХАМА (Сирия), 14 янв - РИА Новости. Почти 1 тысяча мирных жителей Почти 1 тысяча мирных жителей Сирии вышли из контролируемых боевиками районов идлибской зоны деэскалации через три пункта пропуска спустя сутки после того, как они открылись, рассказал журналистам представитель российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) , генерал-майор Сергей Жмурин на одном из таких пунктов в поселке Хабит (провинция Хама).

Пункты для выхода мирных жителей из идлибской зоны деэскалации в Сирии начали работать с 13 часов по московскому времени 13 января. Они оборудованы местами для оказания медицинской помощи, выдачи питьевой воды, горячего питания, медикаментов и предметов первой необходимости. Также выделен транспорт для доставки граждан в безопасные районы страны.

"За сутки после открытия трех пунктов через них вернулись из зоны деэскалации почти 1 тысяча мирных жителей. Видно, что люди хотят возвращаться домой, обрабатывать землю, растить детей. Каждому вернувшемуся выдаётся продовольственный набор, при необходимости оказывается медицинская помощь, идёт проверка документов", - сообщил Жмурин.

Здесь же присутствовал и.о. губернатора провинции Идлиб Фадиз Адун. "Деревня Хабит была освобождена от террористов четыре месяца назад. Здесь обеспечено все необходимое для возвращения жителей, восстановлены дома. Но процесс восстановления социальной инфраструктуры ещё продолжается, нужны школы, затем необходимы пекарни и электричество. Мы ожидаем, что через этот пункт пропуска к мирной жизни вернется 50 тысяч человек", - рассказал он.

Еще один пункт пропуска "Эль-Хадер" расположен в провинции Алеппо. Люди, которые возвращаются через него, отмечают, что покинуть зону, подконтрольную боевикам, очень сложно, поскольку нужно заплатить за машину существенную для них сумму - 200 долларов США. "У людей нет денег, боевики намеренно не отпускают мирных. Поэтому многие готовы расстаться со всем, что наживали годами", - рассказал один из беженцев Омар.

Третий пункт пропуска "Абу-эд-Духур", который расположен в провинции Идлиб, пока не принял ни одного мирного жителя, поскольку их не выпускают боевики. При этом со стороны сирийских правительственных сил пункт полностью готов к приему мирных жителей.

Одному из жителей населенного пункта Абу-эд-Духур - Тафику Абдулле - это удалось сделать через пункт "Хабит". "Я со своей семьей с трудом вырвался из Идлибской зоны деэскалации. Я очень рад, что доехал до пункта пропуска. Боевики не хотят выпускать беженцев, требуют очень много денег за это, а также говорят, что здесь нас посадят в тюрьму", - рассказал он журналистам.

Ранее в российский Центр по примирению враждующих сторон поступили обращения сирийских граждан из идлибской зоны деэскалации с просьбами вернуться в свои дома, находящиеся на освобожденных от боевиков территориях.

Прекращение огня в зоне деэскалации в Идлибе на севере Сирии вступило в силу с 12 января. При этом сирийские правительственные силы прекратили боевые действия с 14.00 9 января.

Четыре зоны деэскалации были созданы в Сирии в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры".*