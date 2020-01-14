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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-14T04:37+0300
https://ria.ru/20200114/1563385081.html
СМИ: CША не предупредили конкретные посольства о вероятной атаке Ирана
https://cdn22.img.ria.ru/images/156318/74/1563187494_0:182:2692:1696_1036x0_80_0_0_8004a22e35a14ca303ee72c506dda661.jpg
РИА Новости

СМИ: CША не предупредили конкретные посольства о вероятной атаке Ирана

04:37 14.01.2020
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© REUTERS / Wissm al-OkiliПротесты у главных ворот посольства США в Багдаде
Протесты у главных ворот посольства США в Багдаде
© REUTERS / Wissm al-Okili
Протесты у главных ворот посольства США в Багдаде. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. CША не предупреждали конкретные посольства о готовящейся атаке Ирана перед операцией по устранению иранского генерала Касема Сулеймани, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.
США 3 января провели операцию по убийству Сулеймани в Ираке, в ответ Иран нанес удары по иракским базам, где размещены военные США.
"Госдепартамент разослал общее предупреждение всем посольствам США перед тем, как был нанесен удар (по Сулеймани)... но предупреждение не было обращено к конкретным посольствам и не предупреждало их о неминуемой атаке", - сообщает CNN.
По его данным, один высокопоставленный сотрудник госдепа был "шокирован", когда администрация объяснила убийство Сулеймани тем, что тот намеревался атаковать посольства США. Президент Дональд Трамп заявлял, что речь идет о четырех конкретных посольствах в неназванных странах, хотя глава Пентагона Марк Эспер эти заявления президента не подтвердил.
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