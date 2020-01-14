СМИ: CША не предупредили конкретные посольства о вероятной атаке Ирана

США 3 января провели операцию по убийству Сулеймани в Ираке, в ответ Иран нанес удары по иракским базам, где размещены военные США.
"Госдепартамент разослал общее предупреждение всем посольствам США перед тем, как был нанесен удар (по Сулеймани)... но предупреждение не было обращено к конкретным посольствам и не предупреждало их о неминуемой атаке", - сообщает CNN.
По его данным, один высокопоставленный сотрудник госдепа был "шокирован", когда администрация объяснила убийство Сулеймани тем, что тот намеревался атаковать посольства США. Президент Дональд Трамп заявлял, что речь идет о четырех конкретных посольствах в неназванных странах, хотя глава Пентагона Марк Эспер эти заявления президента не подтвердил.