Помпео сравнил инфраструктуру Huawei с советской

ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что считает инфраструктуру связи от китайского производителя Huawei не менее опасной, чем от программ, производившихся в СССР.
"Мы предупреждаем союзников и партнеров об огромных рисках для безопасности и частной информации, если они позволят Huawei строить их сети 5G", - сказал Помпео, выступая в Калифорнии перед представителями технологической индустрии. Его выступление транслировал сайт госдепартамента.
"Я знаю, что это несовершенное сравнение, я это хорошо осознаю, но ведь мы же не стали бы устанавливать советское программное обеспечение", - добавил Помпео.
По его утверждению, к технологиям и информации, которая идет по сетям Huawei, будет иметь прямой доступ Коммунистическая партия Китая.
"Мы никогда не разрешим, чтобы секретная информация из США была передана в информационную инфраструктуру, которой, как мы считаем, нельзя доверять", - заключил Помпео.
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