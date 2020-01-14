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В Китае десять человек пропали без вести при обвале дороги
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РИА Новости

В Китае десять человек пропали без вести при обвале дороги

04:14 14.01.2020
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© AP Photo / Ng Han GuanСкорая помощь в Китае
Скорая помощь в Китае
© AP Photo / Ng Han Guan
Скорая помощь в Китае. Архивное фото
ПЕКИН, 14 янв - РИА Новости. Обширный обвал дороги произошел вечером в понедельник перед автобусной остановкой рядом с больницей Красного креста в городе Синин китайской провинции Цинхай, 10 человек пропали без вести, 15 госпитализированы, сообщает правительство города.
Обвал произошел около 17.30 в понедельник (12.30 мск), в результате чего под землю провалился городской автобус, стоявший на остановке. Пока не известно, сколько в нем находилось человек.
Поисково-спасательная операция продолжается, причины обвала устанавливаются. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, состояние всех госпитализированных стабильное.
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