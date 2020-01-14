NYT: российские хакеры атаковали украинскую компанию Burisma

МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Американская газета Американская газета New York Times со ссылкой на экспертов по вопросам безопасности утверждает, что российские хакеры атаковали украинскую газовую компанию Burisma.

Как сообщает издание, попытки "взлома" компании, в совете директоров который был Хантер Байден – сын потенциального соперника президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах главы государства, якобы начались в начале ноября 2019 года, когда первые полосы американских СМИ занимали новости о Байдене, Украине и импичменте Трампа

Газета пишет, что "пока не ясно, что нашли хакеры или что именно они искали". Однако, по утверждению экспертов по вопросам безопасности, время и масштабы нападений позволяют предположить, что "русские могли искать потенциально компрометирующий материал о Байденах".

New York Times утверждает, что, по данным компании по обеспечению безопасности Arial, для взлома хакеры якобы создавали поддельные сайты, имитирующие страницы входа дочерних компаний Burisma, и отправляли сотрудникам Burisma электронные письма. По информации компании, хакерам "удалось обмануть" некоторых из сотрудников, которые предоставили данные о своих учетных записях, и проникнуть на один из серверов Burisma.

Издание пишет, что компания Burisma пока не ответила на запрос о комментариях.

Бывшее место работы Хантера Байдена в украинской газовой компании Burisma широко обсуждается в США на фоне процедуры импичмента президенту Дональду Трампу. Демократы начали процесс импичмента, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен на предоставление помощи провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера.