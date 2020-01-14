ИКАО предоставит Ирану помощь в расследовании крушения Boeing

"ИКАО приняла приглашение от правительства Исламской Республики Иран предоставить экспертную помощь для расследования… инцидента с участием PS-752 авиакомпании "Международные Авиалинии Украины", - сказано в пресс-релизе организации.

Как говорится в документе, ИКАО назначила старший и экспертный технический персонал, отмечая, что всем соответствующим государствам было предоставлено право участвовать в расследовании в соответствии с приложением 13 к Конвенции о международной гражданской авиации.

Эти сотрудники, согласно сообщению ИКАО, будут теперь выполнять функции консультантов и наблюдателей в отношении, в том числе, толкования государствами, относящимися к расследованию, положений, указанных в приложении 13.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

В субботу иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно - за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.