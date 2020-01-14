Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-14T03:56+0300
https://ria.ru/20200114/1563384836.html
ИКАО предоставит Ирану помощь в расследовании крушения Boeing
https://cdn25.img.ria.ru/images/156328/48/1563284805_837:0:3233:1347_1036x0_80_0_0_15f2594daf319b798ef4d2006136d540.jpg
РИА Новости

ИКАО предоставит Ирану помощь в расследовании крушения Boeing

03:56 14.01.2020
264
© REUTERSНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© REUTERS
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. Архивное фото
ООН, 14 янв – РИА Новости. Международная организация гражданской авиации (ИКАО) приняла приглашение властей Ирана предоставить экспертную помощь в расследовании крушения украинского Boeing, говорится в сообщении ИКАО.
"ИКАО приняла приглашение от правительства Исламской Республики Иран предоставить экспертную помощь для расследования… инцидента с участием PS-752 авиакомпании "Международные Авиалинии Украины", - сказано в пресс-релизе организации.
Как говорится в документе, ИКАО назначила старший и экспертный технический персонал, отмечая, что всем соответствующим государствам было предоставлено право участвовать в расследовании в соответствии с приложением 13 к Конвенции о международной гражданской авиации.
Эти сотрудники, согласно сообщению ИКАО, будут теперь выполнять функции консультантов и наблюдателей в отношении, в том числе, толкования государствами, относящимися к расследованию, положений, указанных в приложении 13.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Вчера, 20:07
Иранский депутат назвал причину пуска ракеты по украинскому Boeing
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
В субботу иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно - за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.
Самолет был сбит в тот самый день, когда Иран нанес удары по иракским базам, где расквартированы военные США. Удары были нанесены в отместку за убийство ВС США иранского генерала Касема Сулеймани.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Вчера, 22:48
В Иране рассказали о втором самолете в небе при крушении Boeing
200000
Обсудить 0
Крушение украинского самолета в ИранеМеждународная организация гражданской авиацииИранВ мире
Рекомендуем
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:09Минобороны: Хафтар взял двое суток для обсуждения итогового заявления
15:09Ученые определили четыре основных типа старения
15:08Вице-спикер рассказал о планах Совета Федерации на весеннюю сессию
15:08Матвиенко отметила взаимодействие Счетной палаты и Совета Федерации
15:05В ДНР опасаются увеличения количества диверсионных вылазок силовиков
15:05Минобороны назвало главный итог переговоров по Ливии в Москве
15:01Участники переговоров подтвердили приверженность суверенитету Ливии
15:01Минтранс не отказался от идеи изменить правила авиаперевозки животных
15:01Росавиация прокомментировала меры безопасности для полетов над Ираном
14:59В Белоруссии рассказали об "альтернативных" вариантах поставок нефти
14:56На Украине 16 поездов отстали от графика из-за пожара в электричке
14:55Парламент Египта одобрил продление режима чрезвычайного положения
14:55В Раде предрекли украинцам рабство
14:52Слуцкий не исключил внесения в ПАСЕ резолюции по исторической памяти
14:52Депутат Госдумы поделился мнением о словах президента Эстонии
14:50В Москве организуют около 40 мест для крещенских купаний
14:48Матвиенко отметила авторитет Счетной палаты на международной арене
14:42Жириновский пожаловался на слишком длинный гимн России
14:41В Госдуме оценили идею литовского депутата отмечать день взятия Москвы
14:36Матвиенко пожелала Счетной палате оставаться "всевидящим оком"
Лента новостейМолния