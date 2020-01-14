Правительство не включило закон о новых пенсиях в план на год

"Такая практика существует. Вполне возможно, что его внесут депутаты, проработав его на площадке Госдумы", — пояснил Аксаков.

Он подчеркнул, что такой сценарий не исключен, если речь пойдет о качественном, юридически корректном документе, отвечающем интересам граждан и экономики.