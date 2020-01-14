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2020-01-14T03:30+0300
https://ria.ru/20200114/1563384705.html
Трюдо заявил, что напряженность привела к авиакатастрофе в Иране
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РИА Новости

Трюдо заявил, что напряженность привела к авиакатастрофе в Иране

03:30 14.01.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что напряженность вокруг Ирана спровоцировала катастрофу украинского Boeing, и призвал к деэскалации. В авиакатастрофе погибли 57 граждан Канады.
"Если бы не было напряженности, если бы не было недавней эскалации в регионе, то все эти канадцы были бы сейчас дома со своими семьями", - сказал Трюдо в интервью Global TV.
"Такое происходит в условиях конфликта и войны. Невинные люди несут львиную долю тягот, и (произошедшее) напоминает нам о необходимости так напряженно работать над деэскалацией, продвигаясь к сокращению напряженности, к нахождению пути, на котором не будет дальнейшего конфликта и убийств", - добавил Трюдо.
По его словам, от Ирана в сложившейся ситуации требуется "признание ответственности и какая-то форма компенсации".
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
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В субботу иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно - за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.
Самолет был сбит в тот самый день, когда Иран нанес удары по иракским базам, где расквартированы военные США. Удары были нанесены в отместку за убийство ВС США иранского генерала Касема Сулеймани.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
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Крушение украинского самолета в ИранеДжастин ТрюдоКанадаИранУкраинаВ мире
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