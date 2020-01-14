Трюдо заявил, что напряженность привела к авиакатастрофе в Иране

"Если бы не было напряженности, если бы не было недавней эскалации в регионе, то все эти канадцы были бы сейчас дома со своими семьями", - сказал Трюдо в интервью Global TV

"Такое происходит в условиях конфликта и войны. Невинные люди несут львиную долю тягот, и (произошедшее) напоминает нам о необходимости так напряженно работать над деэскалацией, продвигаясь к сокращению напряженности, к нахождению пути, на котором не будет дальнейшего конфликта и убийств", - добавил Трюдо.

По его словам, от Ирана в сложившейся ситуации требуется "признание ответственности и какая-то форма компенсации".

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

В субботу иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно - за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.