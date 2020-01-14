Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Формирующиеся звезды в галактике Большое Магелланово облако
РИА Наука
2020-01-14T06:54+0300
https://ria.ru/20200114/1563384674.html
Назван самый "несчастливый" возраст в развивающихся странах
https://cdn24.img.ria.ru/images/151036/67/1510366795_0:0:5616:3160_1036x0_80_0_0_3c6b6e9fa89fe0836b5043cab9e75a44.jpg
РИА Новости

Назван самый "несчастливый" возраст в развивающихся странах

03:25 14.01.2020 (обновлено: 06:54 14.01.2020)
12598
© Depositphotos / WavebreakmediaОтсутствие счастья
Отсутствие счастья
© Depositphotos / Wavebreakmedia
Отсутствие счастья. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Самый "несчастливый" возраст в России и других развивающихся странах составляет 48,2 года, свидетельствует публикация на сайте Национального бюро экономических исследований.
Автор исследования Дэвид Бланчфлауэр изобразил счастье жителей 132 стран мира в виде U-образной кривой, в которой самая низкая точка показывает наиболее несчастный возраст. Для каждого государства этот момент наступал в среднем возрасте, вне зависимости от уровня дохода и продолжительности жизни.
В работе рассматривались, в частности, 95 развивающихся стран, включая Россию, Китай, Бразилию, Израиль, Южную Корею. Для каждых из 48,2 года называются возрастом, в который в среднем наступает "пик несчастья".
В 37 развитых странах, которыми в исследовании признаны государства Евросоюза, США, Канада, Австралия, Швейцария, Норвегия и Япония, самый несчастный возраст в среднем наступает в 47,2 года.
Вице-премьер Татьяна Голикова
27 ноября 2019, 07:31
Голикова объяснила значение счастья
123317171039
Обсудить 4
РИА НаукасчастьеРоссияОбществоВ мире
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала