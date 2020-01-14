В Госдуме рассказали о планах на весеннюю сессию

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Госдума во вторник откроет весеннюю сессию: на протяжении более чем полугода депутаты планируют работать над реализацией послания президента Федеральному собранию, новой редакцией Кодекса об административных правонарушениях , а на международных площадках законодатели намерены бороться с фальсификацией истории, в том числе Второй мировой войны.

Реализация послания президента

Как рассказал журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин, депутаты с началом сессии, которая продлится до августа, в первую очередь планируют приступить к обсуждению плана реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, которое состоится уже 15 января.

В этот же день парламентарии на заседании совета Думы обсудят, как его реализовывать. "С тем, чтобы уже на этой неделе была сформирована рабочая группа, и мы могли бы в будущем уже работать над посланием президента", - сказал Володин журналистам.

Он отметил, что в законотворческом портфеле Госдумы на сегодняшний день находятся 1233 законопроекта. "После последнего дня заседания, которое состоялось в прошлом году, портфель (пополнился) 54 законопроектами. Есть над чем работать", - сказал он.

Вместе с тем, по словам первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова, парламентарии продолжат работу над посланием прошлого года, уже выполненного на 81%.

"Сейчас мы заканчиваем законодательное обеспечение послания президента прошлого года, которое состоит из 86 пунктов, из которых исполнен 71 пункт. Законопроекты еще по 10 пунктам находятся на рассмотрении Государственной думы, по пяти пунктам мы ждем законодательных инициатив правительства России", - сказал Жуков РИА Новости.

Новый КоАП и ответственность для иноСМИ

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков рассказал РИА Новости, что работа над новой редакцией Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), как ожидается, будет одной из центральных тем обсуждения в весеннюю сессию. По его словам, правительство планирует внести ее в Госдуму в марте этого года.

Также, по его словам, в планах комитета по госстроительству и законодательству заявлена работа над административно-процессуальным кодексом. "У нас есть Уголовно-процессуальный, Гражданско-процессуальный, а административно-процессуального нет, а он определяет права и обязанности всех сторон, создает и гарантирует их состязательность и так далее", - сказал Лысаков.

Кроме того, ожидается, что Госдума в приоритетном порядке рассмотрит в весеннюю сессию законопроекты, внесенные в конце декабря президентом. Два из них направлены на декриминализацию наказания за нарушение сроков возврата валютной выручки, а третьим предлагается ратифицировать протокол с изменениями в соглашении о военной базе РФ в Киргизии, который позволит России ввести в состав базы подразделения беспилотных летательных аппаратов.

Также в весеннюю сессию продолжит свою работу комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России, сообщил РИА Новости глава комиссии, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. В частности, пояснил он, речь идет о поправках в КоАП, которыми предлагается существенно увеличить штрафы за незаконную предвыборную агитацию, и в том числе для иностранных СМИ.

Помимо этого, сообщил Пискарев, в ходе весенней сессии комиссия обратит особое внимание на организаторов и участников финансируемых из-за рубежа семинаров и тренингов, на которых учат организации массовых беспорядков и несанкционированных политических акций, а также пропагандируют употребление наркотиков и их легализацию. По его словам, предлагается установить административную ответственность за участие в таких деструктивных тренингах.

Борьба с фальсификацией истории и диалог в "Нормандском формате"

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин поддержал идею депутата Верховной рады Украины, лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука об организации межпарламентского диалога в "нормандском формате" по урегулированию ситуации на Украине.

Спустя несколько дней спикер Госдумы Володин после переговоров с Медведчуком анонсировал встречу представителей парламентов России и Украины в "более широком" составе. Как сообщал РИА Новости глава комитета Думы по делам СНГ Леонид Калашников, такая встреча может пройти в Европе в 2020 году.

Кроме того, в конце января делегация Госдумы намерена принять участие в зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий ранее заявлял, что ряд делегаций в ПАСЕ в ходе январской сессии в Страсбурге предпримут попытки оспорить полномочия делегации РФ, но успехом это не увенчается.

Политик также говорил, что зимой российская делегация не будет выдвигать кандидатуру на пост вице-спикера ассамблеи. При этом Слуцкий не исключал, что делегация РФ предложит свою кандидатуру на этот пост в апреле.

В разговоре с РИА Новости Слуцкий подчеркивал, что депутаты Госдумы на всех международных площадках, в том числе ПАСЕ, продолжат поднимать вопрос о сохранении исторической памяти, роли советского солдата в освобождении Европы от фашизма.

"Нам крайне важно предотвратить новые попытки фальсификации истории, насаждения так называемой исторической лжи, добиться настоящего осуждения фактов героизации нацистских преступников", - говорил глава думского комитета.

Слуцкий также отмечал, что еще одна тема, которую депутаты Госдумы также намерены обсудить в ПАСЕ, - это давление эстонских властей на редакцию российского агентства Sputnik Эстония. Он добавил, что российские парламентарии будут говорить о ситуации со Sputnik на международных площадках, в частности в ПАСЕ, "привлекая внимание крупных международных организаций к тому, что подобные вещи недопустимы, под ними нет никакого правового основания, ни притянутого искусственно за какие-то места, ни чего-либо объективного".

Кроме того, первый вице-спикер ГД Жуков напомнил, что в этом году Россия председательствует в БРИКС. Жуков сообщил РИА Новости, что в соответствии с планом председательства России в БРИКС весной Государственная дума проведет форум молодых парламентариев БРИКС в Санкт-Петербурге.

Трудовые отношения и защита капиталовложений

Как рассказал РИА Новости первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, депутаты намерены обратить внимание и на вопросы, связанные с оплатой труда работников бюджетной сферы. Он напомнил, что эта тема уже неоднократно поднималась, в том числе и председателем Госдумы. В частности, по словам Исаева, наверняка будет обсуждаться проблема соотношения зарплат, которое существует в круге образовательных и медицинских учреждений, где руководство может получать зарплаты в десятки раз больше, чем средние заработные платы сотрудников.

Вместе с тем, подчеркнул парламентарий, уже по итогам первого полугодия ожидаются дополнительные доходы бюджета, в связи с чем будут внесены соответствующие поправки в закон о бюджете, что позволит направить эти доходы на решение социальных проблем и дальнейшую реализацию национальных проектов.

Глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов рассказал РИА Новости, что большое внимание будет уделено президентскому законопроекту о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести". По словам парламентария, инициатива будет рассмотрена уже на первом заседании комитета во вторник, 14 января.

Кроме того, в эту сессию планируется работа над перевнесенным в Госдуму законопроектом об изменениях в Трудовой кодекс, который вводит новые формы взаимоотношений между работником и работодателем, в том числе возможность электронной подачи заявлений на отпуск или увольнение. Законопроект был внесен в Госдуму еще в июле, инициатором разработки проекта закона стал глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Однако в ноябре профильный комитет вернул его авторам для доработки и перевнесения.

Кроме того, рассказал Жуков, в весеннюю сессию депутаты продолжат работу над пакетом законов о защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в России, подготовленных во исполнение поручений Путина.

"Конечно, идея законопроекта правильная, но реализация требует серьезной доработки. При рассмотрении законопроекта в первом чтении было принято специальное постановление, что необходимо проработать ко второму чтению. Поэтому перед вторым чтением проекта федерального закона будут проведены парламентские слушания", - сказал Жуков.

Запрет снюсов

Также депутаты намерены совершенствовать законодательство в сфере здравоохранения. "Это, в частности, принятый в первом чтении законопроект об интернет-торговле, дистанционной торговле лекарственными препаратами. У нас возникли определенные разногласия с правительством, но мы сейчас находимся на стадии их преодоления, и я надеюсь, что уже в январе законопроект может быть рассмотрен во втором чтении", - рассказал Исаев.

По словам зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Леонида Огуля, в весеннюю сессию также продолжится доработка изменений в антитабачное законодательство, касающихся продажи и употребления всех электронных систем, связанных с табаком, а также жевательных и сосательных смесей.

"Также надо будет серьезно подготовиться ко второму чтению законопроекта о возвращении системы вытрезвителей, подумать над их организационно-правовой формой, взаимодействием с медицинскими организациями и правоохранителями", - добавил депутат.

Новая маркировка произведений искусства

В осеннюю сессию депутаты приняли в первом чтении законопроект, предлагающий изменить маркировку произведений искусства. Текст законопроекта был переработан депутатами еще до первого чтения с учетом предложений и отзывов различных ведомств: документ предлагает ввести новую систему более общих рекомендаций без определения конкретного возраста - "для семейного просмотра", "для дошкольников", "не рекомендовано для детей".

Новая редакция законопроекта сохранит маркировку 18+ для произведений литературы и искусства, но избавит организаторов мероприятий и учреждения культуры от избыточной промежуточной маркировки (0+, 6+ и так далее).