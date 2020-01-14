Назван лучший момент для покупки iPhone

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Новогодние распродажи новых гаджетов — не более чем маркетинговый ход, отметил руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин, рассказав в эфире радио Sputnik, когда именно можно будет купить самый новый iPhone или Samsung Galaxy с максимальной скидкой.
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В новогодние праздники все официальные магазины давали значительные скидки на часть модельного ряда. При этом они не распространялись или действовали ограниченно только на флагманские модели.
"Если мы говорим об известных брендах, то через год совершенно точно у официальных продавцов появляются значительные скидки. На мой взгляд, покупка на вторичном рынке устройства годичной давности является оптимальным вариантом. В данном случае пользователь получает вполне актуальное устройство по существенно сниженной цене", — считает эксперт.
Рябинин советует не спешить покупать новый гаджет каждый год. Он указал на то, что есть так называемый "цикл реплейсмента" и тем, кто желает сэкономить, необходимо за ним следить.
"Смартфоны зашли в определенный кризис. Они стали похожими друг на друга. Это привело к тому, что цикл реплейсмента, то есть замены старого смартфона на новый растягивается рекордными темпами. На данный момент он приближается к трем годам. Очевидно, что люди не совсем понимают, зачем им менять смартфон каждый год или даже раз в два года", — объяснил эксперт.