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Назван лучший момент для покупки iPhone
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РИА Новости

Назван лучший момент для покупки iPhone

03:15 14.01.2020 (обновлено: 10:45 14.01.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкНовый смартфон компании Apple в руках покупателя в магазине re:Store на Тверской улице в Москве
Новый смартфон компании Apple в руках покупателя в магазине re:Store на Тверской улице в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Новогодние распродажи новых гаджетов — не более чем маркетинговый ход, отметил руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин, рассказав в эфире радио Sputnik, когда именно можно будет купить самый новый iPhone или Samsung Galaxy с максимальной скидкой.
В России телефоны от компаний Apple, Samsung, Huawei и Xiaomi остаются лидерами по продажам, будучи наиболее востребованы в качестве подарка. При этом цена на флагманы Huawei и Xiaomi приближается к 40 тысячам рублей, у Apple и Samsung самые продвинутые модели стоят больше 100 тысяч.
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В новогодние праздники все официальные магазины давали значительные скидки на часть модельного ряда. При этом они не распространялись или действовали ограниченно только на флагманские модели.
"Если мы говорим об известных брендах, то через год совершенно точно у официальных продавцов появляются значительные скидки. На мой взгляд, покупка на вторичном рынке устройства годичной давности является оптимальным вариантом. В данном случае пользователь получает вполне актуальное устройство по существенно сниженной цене", — считает эксперт.
Рябинин советует не спешить покупать новый гаджет каждый год. Он указал на то, что есть так называемый "цикл реплейсмента" и тем, кто желает сэкономить, необходимо за ним следить.
"Смартфоны зашли в определенный кризис. Они стали похожими друг на друга. Это привело к тому, что цикл реплейсмента, то есть замены старого смартфона на новый растягивается рекордными темпами. На данный момент он приближается к трем годам. Очевидно, что люди не совсем понимают, зачем им менять смартфон каждый год или даже раз в два года", — объяснил эксперт.
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SamsungApple iPhoneHuawei TechnologiesAppleТехнологииЭкономика
Популярные комментарии
Самый наилучший момент покупки айфон-это никогда. Раздутый бренд с искусственно завышенными ценами. Жалко тех кто болеет этим хаМном.
14 января, 05:30
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