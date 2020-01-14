Назван лучший момент для покупки iPhone

"Смартфоны зашли в определенный кризис. Они стали похожими друг на друга. Это привело к тому, что цикл реплейсмента, то есть замены старого смартфона на новый растягивается рекордными темпами. На данный момент он приближается к трем годам. Очевидно, что люди не совсем понимают, зачем им менять смартфон каждый год или даже раз в два года", — объяснил эксперт.