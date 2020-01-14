В Ярославле суд начнет рассматривать дело о пытках в колонии

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 янв – РИА Новости. Заволжский районный суд Ярославля во вторник приступит к рассмотрению по существу резонансного уголовного дела об избиении осужденного Евгения Макарова сотрудниками ярославской колонии №1.
Суд планировал приступить к рассмотрению дела 26 декабря, но потерпевший и его адвокат не явились на заседание, в итоге его отложили до 14 января.
"Да, заседание по Сергею Ефремову состоится 14 января в 10.30 в Заволжском районном суде", - подтвердила журналистам пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.
Ранее сообщалось, что бывший заместитель начальника оперативного отдела колонии №1 Ярославля Ефремов, который обвиняется по пункту "а" части 3 статьи 286 (превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения), заключил сделку со следствием, и его дело выделено в отдельное производство. Он первым из фигурантов предстанет перед судом. Санкция статьи предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы.
Исправительная колония №1 Ярославля получила печальную известность летом 2018 года после того, как "Новая газета" опубликовала представленное фондом "Общественный вердикт" видео с избиением Евгения Макарова. Было возбуждено уголовное дело, а ФСИН начала проверять по всей стране случаи применения насилия в колониях. По данному делу были арестованы 15 сотрудников колонии. Позже появилось еще одно видео, сделанное в колонии №1, на нем сотрудники УФСИН избивали осужденных. В общей сложности по всем эпизодам побоев в колонии были арестованы 20 человек.
11 августа 2018, 13:58Правозащитники сообщили подробности дела об избиении в ярославской колонии