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В Ярославле суд начнет рассматривать дело о пытках в колонии
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РИА Новости

В Ярославле суд начнет рассматривать дело о пытках в колонии

02:26 14.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина АбрамоваРассмотрение ходатайства в отношении задержанного сотрудника ИК №1 в Ярославле Сергея Ефремова. 25 июля 2018
Рассмотрение ходатайства в отношении задержанного сотрудника ИК №1 в Ярославле Сергея Ефремова. 25 июля 2018
© РИА Новости / Екатерина Абрамова
Рассмотрение ходатайства в отношении задержанного сотрудника ИК №1 в Ярославле Сергея Ефремова. 25 июля 2018. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 янв – РИА Новости. Заволжский районный суд Ярославля во вторник приступит к рассмотрению по существу резонансного уголовного дела об избиении осужденного Евгения Макарова сотрудниками ярославской колонии №1.
Суд планировал приступить к рассмотрению дела 26 декабря, но потерпевший и его адвокат не явились на заседание, в итоге его отложили до 14 января.
"Да, заседание по Сергею Ефремову состоится 14 января в 10.30 в Заволжском районном суде", - подтвердила журналистам пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.
Ранее сообщалось, что бывший заместитель начальника оперативного отдела колонии №1 Ярославля Ефремов, который обвиняется по пункту "а" части 3 статьи 286 (превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения), заключил сделку со следствием, и его дело выделено в отдельное производство. Он первым из фигурантов предстанет перед судом. Санкция статьи предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы.
Исправительная колония №1 Ярославля получила печальную известность летом 2018 года после того, как "Новая газета" опубликовала представленное фондом "Общественный вердикт" видео с избиением Евгения Макарова. Было возбуждено уголовное дело, а ФСИН начала проверять по всей стране случаи применения насилия в колониях. По данному делу были арестованы 15 сотрудников колонии. Позже появилось еще одно видео, сделанное в колонии №1, на нем сотрудники УФСИН избивали осужденных. В общей сложности по всем эпизодам побоев в колонии были арестованы 20 человек.
Ворота контрольно-пропускного пункта исправительной колонии №1 в Ярославле. Архивное фото
11 августа 2018, 13:58
Правозащитники сообщили подробности дела об избиении в ярославской колонии
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Евгений МакаровДело о пытках в ярославской колонииЯрославль
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