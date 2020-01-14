В Ярославле суд начнет рассматривать дело о пытках в колонии

Суд планировал приступить к рассмотрению дела 26 декабря, но потерпевший и его адвокат не явились на заседание, в итоге его отложили до 14 января.

"Да, заседание по Сергею Ефремову состоится 14 января в 10.30 в Заволжском районном суде", - подтвердила журналистам пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.

Ранее сообщалось, что бывший заместитель начальника оперативного отдела колонии №1 Ярославля Ефремов, который обвиняется по пункту "а" части 3 статьи 286 (превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения), заключил сделку со следствием, и его дело выделено в отдельное производство. Он первым из фигурантов предстанет перед судом. Санкция статьи предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы.