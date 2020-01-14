В Киеве девять человек пострадали в результате прорыва теплосети

КИЕВ, 14 янв – РИА Новости. Девять человек получили ожоги в результате порыва теплосети в Киеве, сообщил в понедельник заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.
Ранее пресс-служба управления госслужбы по ЧС сообщила, что в Киеве маршрутное такси с пассажирами частично провалилось под асфальт, а в торговом центре подтопило горячей водой первый этаж после прорыва теплосети.
"Пострадало девять человек, с ожогами. По нашей информации, тяжелых случаев нет. Сейчас пострадавшим оказывается помощь", - приводит слова Пантелеева агентство УНИАН.
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