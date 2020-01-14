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В Киеве девять человек пострадали в результате прорыва теплосети
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РИА Новости

В Киеве девять человек пострадали в результате прорыва теплосети

02:16 14.01.2020 (обновлено: 02:17 14.01.2020)
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© РИА НовостиАвтомобиль скорой помощи Украины
Автомобиль скорой помощи Украины
© РИА Новости
Автомобиль скорой помощи Украины. Архивное фото
КИЕВ, 14 янв –  РИА Новости. Девять человек получили ожоги в результате порыва теплосети в Киеве, сообщил в понедельник заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.
Ранее пресс-служба управления госслужбы по ЧС сообщила, что в Киеве маршрутное такси с пассажирами частично провалилось под асфальт, а в торговом центре подтопило горячей водой первый этаж после прорыва теплосети.
"Пострадало девять человек, с ожогами. По нашей информации, тяжелых случаев нет. Сейчас пострадавшим оказывается помощь", - приводит слова Пантелеева агентство УНИАН.
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