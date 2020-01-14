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Венесуэла выступила против санкций США в отношении парламентариев
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РИА Новости

Венесуэла выступила против санкций США в отношении парламентариев

02:02 14.01.2020
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВид на Национальную ассамблею Венесуэлы
Вид на Национальную ассамблею Венесуэлы
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Вид на Национальную ассамблею Венесуэлы. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Венесуэла осудила новые санкции США против парламентариев, заявив, что они только мешают установлению атмосферы взаимопонимания в стране, следует из заявления парламента Венесуэлы.
Ранее министерство финансов США сообщило, что расширило список санкций против Венесуэлы за счет семи граждан страны, включая известных парламентариев, среди которых присутствует Луис Парра, избранный на пост спикера венесуэльского парламента вместо лидера оппозиции Хуана Гуаидо, незаконно объявившего себя временным главой государства.
"Мы категорически и решительно осуждаем санкции против депутатов Национальной ассамблеи Боливарианской Республики Венесуэла, которые представляют весь народ. Нельзя допускать, чтобы зарубежные страны пытались влиять на деятельность и свободу совести наших парламентариев", - говорится в заявлении.
"Эти односторонние действия не способствуют созданию условий для взаимопонимания, которые выводят на первый план граждан для решения основных проблем", - добавили в Нацассамблее.
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На официальном заседании парламента 5 января вместо Хуана Гуаидо на пост спикера был избран депутат Парра. Мадуро заявил, что претензии оппозиции к ходу голосования несостоятельны: кворум был документально подтвержден, а оцепление вокруг здания выставили по просьбе самого Гуаидо, опасавшегося провокаций. После этого депутаты-соратники Гуаидо собрались отдельно и постановили, что он остается на посту спикера на следующий годовой срок.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо в качестве президента. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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