США исключили Китай из списка валютных манипуляторов

ВАШИНГТОН, 14 янв — РИА Новости. США исключили КНР из списка валютных манипуляторов, говорится в полугодовом докладе Министерства финансов по валютным вопросам.

По мнению ведомства, Китай должен принять меры, чтобы "избежать постоянно слабой валюты".

Сейчас доллар держится в среднем на восемь процентов выше среднего курса за последние 20 лет, и это добавляет "торговый дисбаланс" в отношения двух стран, уточнили в Минфине.

Также ведомство считает, что крепкие основы экономики КНР и проводимая структурная политика будут поддерживать укрепление юаня.

В рамках торгового соглашения США и КНР также договорились публиковать данные по внешнему балансу и курсу, уточнили в министерстве.

Кроме того, американские власти предупредили Тайвань и Таиланд, которые, по данным Минфина, могут быть добавлены в список манипуляторов. Также США призвали Германию срочно сократить налоги, сославшись на рекордный профицит текущего баланса страны.

Валютный спор США и Китая

Под валютными манипуляторами США понимают страны, которые осуществляют интервенции центробанка, чтобы снизить курс национальной валюты. Заниженный курс юаня, по мнению американских властей, дает Китаю "нечестные" преимущества в торговле, в том числе и с США.

С исключением КНР в списке ведущих торговых партнеров США больше нет подозреваемых в спекуляциях валютным курсом. США причислили Китай к валютным манипуляторам в августе 2019 года и потребовали от него более прозрачной валютной политики. КНР обвинения отвергала.