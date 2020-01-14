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США исключили Китай из списка валютных манипуляторов
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РИА Новости

США исключили Китай из списка валютных манипуляторов

01:16 14.01.2020 (обновлено: 11:24 14.01.2020)
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© AP Photo / Andy Wong, FileФлаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
© AP Photo / Andy Wong, File
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 янв — РИА Новости. США исключили КНР из списка валютных манипуляторов, говорится в полугодовом докладе Министерства финансов по валютным вопросам.
По мнению ведомства, Китай должен принять меры, чтобы "избежать постоянно слабой валюты".
Флаги США и Китая
9 января, 10:29
Китайская делегация посетит США для подписания торговой сделки
Сейчас доллар держится в среднем на восемь процентов выше среднего курса за последние 20 лет, и это добавляет "торговый дисбаланс" в отношения двух стран, уточнили в Минфине.
Также ведомство считает, что крепкие основы экономики КНР и проводимая структурная политика будут поддерживать укрепление юаня.
В рамках торгового соглашения США и КНР также договорились публиковать данные по внешнему балансу и курсу, уточнили в министерстве.
Кроме того, американские власти предупредили Тайвань и Таиланд, которые, по данным Минфина, могут быть добавлены в список манипуляторов. Также США призвали Германию срочно сократить налоги, сославшись на рекордный профицит текущего баланса страны.

Валютный спор США и Китая

Под валютными манипуляторами США понимают страны, которые осуществляют интервенции центробанка, чтобы снизить курс национальной валюты. Заниженный курс юаня, по мнению американских властей, дает Китаю "нечестные" преимущества в торговле, в том числе и с США.
С исключением КНР в списке ведущих торговых партнеров США больше нет подозреваемых в спекуляциях валютным курсом. США причислили Китай к валютным манипуляторам в августе 2019 года и потребовали от него более прозрачной валютной политики. КНР обвинения отвергала.
Решение об исключении Китая из черного списка принято на фоне подписания первой фазы торговой сделки между США и Китаем, которое ожидается уже на этой неделе. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ посетит с этой целью Соединенные Штаты 13-15 января. Дональд Трамп заявлял, что США сразу же после подписания приступят к переговорам с Китаем по второй части сделки.
Американский и китайский флаги перед началом торговых переговоров между США и Китаем в Пекине
6 января, 07:39
СМИ сообщило подробности заключения торговой сделки между США и КНР
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