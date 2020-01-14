Макрон объявил об отправке дополнительных военных сил в Африку

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Франция отправит дополнительно 220 военнослужащих в центр французских объединенных сил операции "Бархан", направленной на борьбу с джихадистскими группировками в регионе Сахеля, заявил президент страны Эммануэль Макрон после встречи с главами государств-членов Сахельской группы пяти.
"Я принял решение задействовать дополнительные боевые возможности, 220 военнослужащих укрепят войска операции "Бархан", - заявил президент в ходе пресс-конференции, видеозапись которой опубликована на сайте Елисейского дворца.
Макрон также отметил, что вывод американских сил из Африки будет "плохой новостью", поэтому он "надеется", что сможет убедить президента США Дональда Трампа, что "борьба с терроризмом, в которой он (Трамп - ред.) принимает активное участие, ведется и в этом регионе (Сахеле - ред.)".
Франция проводит в Сахеле и Сахаре операцию "Бархан", целью которой является стабилизация африканского региона Сахель и борьба с терроризмом. В рамках этой операции Франция сотрудничает с Буркина-Фасо, Мали, Мавританией, Нигером и Чадом. По данным минобороны, в операции задействованы примерно 4,5 тысячи военнослужащих.