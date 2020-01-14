Макрон объявил об отправке дополнительных военных сил в Африку

Макрон также отметил, что вывод американских сил из Африки будет "плохой новостью", поэтому он "надеется", что сможет убедить президента США Дональда Трампа, что "борьба с терроризмом, в которой он (Трамп - ред.) принимает активное участие, ведется и в этом регионе (Сахеле - ред.)".